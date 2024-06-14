CleverCart - безкоштовний конструктор сайтів для продажу товарів

Для розвитку власної справи і продажу продукції в наш час необхідно мати власний сайт. Це, як кажуть, англійською must have. Створення професійного сайту – справа недешева і потребує від підприємця-початківця значного фінансового ресурсу. А де ж його взяти? На допомогу підприємцям приходить Clevercart .

Це український стартап, який дозволяє підприємцям самостійно створити простий та стильний сайт для продажу своїх товарів, реклами робіт чи послуг, а також приймати замовлення та здійснювати оплату. Тобто вести та розвивати власну справу.

Для цього потрібно зайти на сайт https://clevercart.pro/, зареєструватися і створити власний сайт без навичок програмування. Стартап вже допоміг створити понад 3500 сайтів для підприємців.

Які переваги таких сайтів?

Замовлення з соцмереж отримаєте ще швидше

Завдяки власному онлайн магазину та CRM-системі Ви більше не пропустите жодного замовлення. Зручна панель керування дозволяє отримувати та відстежувати замовлення і не витрачати час на відповіді у Direct.

Простота налаштування

Платформа проста та зручна у користуванні, швидка і водночас включає усі необхідні функції для старту. Ви самостійно додаєте товари, опис та логотип, налаштуєте методи оплати та доставки

Зручна платіжна система

Отримуйте платежі від ваших покупців автоматично за допомогою кредитної та дебетової картки, банківського переказу, Privat, Mono, Wayforpay тощо.

Clevercart – це мультифункціональний конструктор сайтів, який має такі переваги:

Стильний та лаконічний сайт вітрину товарів.

Зручна панель керування замовленнями.

Простий багатофункціональний аналог відомих складних конструкторів сайтів.

Можливість приймати оплачені замовлення через лічені хвилини.

Усе, що потрібно для створення сайту, це:

додати опис магазину та логотип; додати товари та їхні варіації; вказати зручні способи оплати та доставки замовлень; почати приймати замовлення легко та швидко!

У вас можуть виникнути питання, чи це безкоштовно, скільки часу потрібно для налаштування, чи потрібного сплачувати комісію, як виглядатиме мій сайт тощо. На всі ці питання та багато інших, ви зможете отримати відповідь на конструкторі. А також побачити багато прикладів уже створених сайтів.

До речі, створення сайту є безплатним, платними є лише додаткові опції для тих, хто потребує більш складного функціонала.

Наведемо кілька прикладів власноруч зроблених підприємцями сайтів:

https://myacomed.clevercart.pro/

https://toychest.clevercart.pro/

https://samsdriver.clevercart.pro/