Чи може пенсіонер відмовитися від призначеної пенсії?

Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” в Україні призначаються такі види пенсій: за віком; по інвалідності; у зв’язку з втратою годувальника та за вислугу років.

Кожен з цих видів пенсії призначається на період, визначений законом:

пенсія за віком – безстроково;

пенсія по інвалідності – на весь час, доки особі встановлено інвалідність;

пенсія у зв’язку з втратою годувальника – на весь період, протягом якого утриманець вважається непрацездатним;

пенсія за вислугу років – безстроково (виплата пенсії здійснюється при звільненні з роботи, яка дає право на таку пенсію).

Відповідно, коли період, на який призначено пенсію, завершується, або умова, від якої вона залежить, не виконується, – виплата пенсії припиняється.

Випадки, в яких за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється виплата пенсії, визначено статтею 49 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Водночас, Законом України від 28.04.2024 №3674-ІХ статтю 49 доповнено пунктом 21 такого змісту: виплата пенсії припиняється за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном (закон набув чинності 23.06.2024).

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