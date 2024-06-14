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Чи може пенсіонер відмовитися від призначеної пенсії?

  • Четвер, черв. 27 2024
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Чи може пенсіонер відмовитися від призначеної пенсії?

Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” в Україні призначаються такі види пенсій: за віком; по інвалідності; у зв’язку з втратою годувальника та за вислугу років.

Кожен з цих видів пенсії призначається на період, визначений законом:

  • пенсія за віком – безстроково;
  • пенсія по інвалідності – на весь час, доки особі встановлено інвалідність;
  • пенсія у зв’язку з втратою годувальника – на весь період, протягом якого утриманець вважається непрацездатним;
  • пенсія за вислугу років – безстроково (виплата пенсії здійснюється при звільненні з роботи, яка дає право на таку пенсію).

Відповідно, коли період, на який призначено пенсію, завершується, або умова, від якої вона залежить, не виконується, – виплата пенсії припиняється.

Випадки, в яких за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється виплата пенсії, визначено статтею 49 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Водночас, Законом України від 28.04.2024 №3674-ІХ статтю 49 доповнено пунктом 21 такого змісту: виплата пенсії припиняється за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном (закон набув чинності 23.06.2024).

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Опубліковано в Громада

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