Бронювання в "Дії" запрацює в липні, але поки не для всіх

Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністерства.
"Активно працюємо над електронним бронюванням на порталі "Дія". Спершу сервіс буде доступний для підприємств, які є критично важливими для економіки країни", - повідомив Федоров.
За його словами, бета-тест послуги планують розпочати на початку липня.
Зазначимо, зараз для бронювання співробітників керівникам потрібно подавати заяву у паперовому вигляді та чекати на результат тижнями.
7 червня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою послугу бронювання від мобілізації додадуть до сервісу "Дія". Це зробить процес бронювання набагато легшим та швидшим Як повідомили у Мінцифри, він займатиме близько однієї години.