Де служитимуть колишні "обмежено придатні"

Ще на початку травня в Україні набув чинності закон, який скасовує статус "‎ обмежено придатний ". Це означає, що всі військовозобов'язані, які його мали, повинні повторно пройти військово-лікарську комісію, яка надасть новий висновок. Деяких осіб можуть визнати придатними до служби, але з обмеженнями через стан здоров’я.

Як встановлюється ступінь придатності до військової служби та куди можуть бути залучені особи, придатні до служби з обмеженнями, пояснює портал Міноборони Army.gov.ua.

Які статуси тепер існують для військовозобов'язаних

Як і раніше, ВЛК встановлюватиме ступінь придатності, керуючись розкладом хвороб, який можна знайти у положенні №402 Міністерства оборони. Розклад хвороб було змінено, він став жорсткішим.

Тож після огляду комісія може визнати військовозобов’язаного або військового:

придатним;

придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, звʼязку, оперативного забезпечення, охорони;

придатним за окремими спеціальностями (наприклад, сюди належать кандидати на вступ до вищих військових навчальних закладів);

придатним для виконання специфічних завдань;

тимчасово непридатним;

непридатними з переоглядом через 6-12 місяців;

непридатним з виключенням з військового обліку.

Під час дії воєнного стану рішення ВЛК про ступінь придатності військовозобов’язаного до військової служби залишається дійсним протягом одного року від дня завершення медичного огляду.

Скасування статусу "обмежено придатний" зобов'язує повторно пройти ВЛК

Варто зауважити, що скасування терміну "обмежено придатний" не означає, що тепер військовозобов'язаний автоматично отримає новий статус (придатний/непридатний).

Якщо до 4 травня 2024 року вас визнали обмежено придатним, потрібно повторно пройти ВЛК. На це є дев'ять місяців (після 4 травня 2024 року).

Куди можуть залучати придатних до служби з обмеженнями

Якщо особа, за результатами проходження ВЛК, визнана придатною до служби, але з деякими обмеженнями через стан здоров’я, її можуть направити на військову службу:

в підрозділи забезпечення/оперативного забезпечення;

в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)

до вищих військових навчальних закладів;

до навчальних центрів;

до медичних підрозділів;

до логістичних підрозділів;

до підрозділів звʼязку тощо.

Важливо розуміти, що таких осіб точно не направлять служити до високомобільних десантних військ, плавскладу, морської піхоти.