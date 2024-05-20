Виконком затвердив порядок надання компенсації вартості оренди житлових приміщень

Детально з рішенням можна ознайомитися за посиланням: https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/361_pro_zatverdzhennia_poriadku_nadannia_kompensatsii_vartosti_orendy_zhytlovykh_prymishchen/151944.pdf
11 червня на засіданні виконкому затвердили Порядок надання компенсації вартості оренди житлових приміщень. Це рішення дозволить постраждалим від вибуху в будинку на провулку Грузинському отримати відповідну компенсацію за орендовані квартири.
Детально з рішенням можна ознайомитися за посиланням: https://new.bc-rada.gov.ua/miska_rada/normatyvni_akty/361_pro_zatverdzhennia_poriadku_nadannia_kompensatsii_vartosti_orendy_zhytlovykh_prymishchen/151944.pdf
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