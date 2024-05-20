Дорожній рух на Торговій площі та вул. Шолом-Алейхема змінено

28 травня відбулося засіданя виконкому, на якому ухвалили рішення щодо організації руху в односторонньому напрямку по Торговій площі та вул. Шолом-Алейхема. Зміни будуть такі:

Рух на Торговій площі буде здійснюватися праворуч по колу в односторонньому порядку.

Також вирішили заборонити рух автотранспорту на ділянці вул. Шолом – Алейхема, зокрема від вул. Шолом – Алейхема, 1 до вул. Ярослава Мудрого.

Департамент житлово-комунального господарства міської ради має розробити та схеми та становити дорожні знаки, як буде організовано односторонній дорожній рух по площі Торговій та інформуватимуть щодо заборони проїзду на вищезазначеній ділянці вул. Шолом – Алейхема.

Про дату введення в дію вищезазначених змін руху – повідомимо додатково.