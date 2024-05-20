Куди звернутися військовим і які вони мають пільги в Білоцерківській громаді?

16 травня відбулася пресконференція, в якій взяли участь начальник управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради Юлія Терещук та начальник відділу з питань ветеранів війни та встановлення статусів управління соціального захисту населення Віта Яковець. Темою пресконференції було питання: допомога з боку місцевої влади для Захисників та Захисниць України, а також членів їх сімей.

З 1 січня 2023 року в управлінні соцзахисту утворено відділ з питань ветеранів війни та встановлення статусів у складі 5 штатних одиниць. До його повноважень належить реалізація заходів державних, обласних та місцевих програм щодо ветеранів війни та членів їх сімей.

Прийом здійснюється спеціалістами відділу з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:30 в приміщенні «Молодіжного центру», який знаходиться за адресою: м.Біла Церква, б-р Михайла Грушевського, 6.

Телефони для консультацій: 096-29-10-106 та 050-688-58-23.

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Крім того, для швидкого інформування членів сімей загиблих або померлих Захисників і Захисниць про дію та порядки реалізації державних, обласних та місцевих програм у месенджері Viber створено групу для членів сімей загиблих.

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Реалізація обласних програм, зокрема обласної програми «Турбота»: передбачено надання щорічної та одноразової грошової допомоги таким категоріям осіб, як особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих Захисників та Героїв Небесної Сотні. Прийом заяв із необхідними документами здійснює відділ з питань ветеранів війни та встановлення статусів.

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У нашій громаді прийнято ряд програм, згідно яких Захисники і Захисниці, а також члени їхніх родин мають право на отримання допомог, пільг тощо.

Також, певні заходи розповсюджуються і на діючих військовослужбовців (стоматологічне лікування, МРТ, лікування, операції).

На сьогодні основною діючою програмою соціальної підтримки цієї категорії осіб є Програма підтримки Захисників і Захисниць України на 2023-2025 рр. Вперше подібна програма була розроблена у нас ще у 2017 році та постійно доповнювалась актуальними заходами.

За кошти місцевого бюджету діючі військовослужбовці та члени сімей загиблих (померлих) Захисників України, мають право на:

- отримання грошової допомоги для компенсації витрат за терапевтичні, хірургічні стоматологічні послуги та послуги із зубопротезування в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму на одну особу, за кожну послугу 2920 грн (8760 грн);

- отримання грошової допомоги для компенсації витрат за послуги санаторно-курортного лікування або відпочинку дітей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та дітей осіб, які зникли безвісти за особливих обставин (в супроводі одного з батьків/законного представника) в розмірі, що не перевищує 5-кратного розміру прожиткового мінімуму на одну особу, та компенсації вартості проїзду до місця санаторно-курортного лікування/відпочинку і назад (без врахування пересадок) автомобільним або залізничним транспортом (14 600 грн);

- відшкодування вартості обстеження, проведеного методом комп’ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії та ангіографії, діючим військовослужбовцям, ветеранам війни, статус яким встановлено згідно з пунктами 19-25 частини першої статті 6 та пунктами 11-16 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України в розмірі, що не перевищує 10-кратного розміру прожиткового мінімуму на одну особу;

- надання діючим військовослужбовцям, ветеранам війни, статус яким встановлено згідно з пунктами 19-25 частини першої статті 6 та пунктами 11-16 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України одноразової матеріальної допомоги за проведені складні хірургічні операції (ендопротезування, слухопротезування, неврологічного, серцево-судинного, онкологічного напрямку тощо) в розмірі, що не перевищує 25-кратного розміру прожиткового мінімуму на одну особу (73 000 грн);

- надання діючим військовослужбовцям, ветеранам війни, статус яким встановлено згідно з пунктами 19-25 частини першої статті 6 та пунктами 11-16 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», одноразової матеріальної допомоги за проведене лікування у всіх лікувальних комунальних підприємствах Білоцерківської міської територіальної громади в розмірі, що не перевищує 10-кратного розміру прожиткового мінімуму на одну особу;

- надання ветеранам війни, статус яким встановлено згідно з пунктами 19-25 частини першої статті 6 та пунктами 11-16 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України грошової допомоги для компенсації витрат за реабілітаційні послуги в розмірі, що не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму на одну особу;

- надання щомісячної міської стипендії в розмірі 3000 грн дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, яким встановлено статус згідно зі статтею 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на період навчання у закладах спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;

- надання діючим військовослужбовцям з числа осіб, один з батьків яких загинув захищаючи Батьківщину до виповнення їм 23 років, одноразової матеріальної допомоги в розмірі, що дорівнює 20-кратному розміру прожиткового мінімуму на одну особу (58 400 грн);

- надання особам з інвалідністю внаслідок війни 1 групи, статус яким встановлено згідно з пунктами 11-16 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, 6 Продовження додатка гарантії їх соціального захисту» та які проживають в Білоцерківській міській територіальній громаді, щорічної грошової допомоги в розмірі, що дорівнює 15-кратному розміру прожиткового мінімуму на одну особу (43 800 грн).

За рахунок коштів програми також здійснюється поховання:

- військовослужбовців, резервістів, військовозобов’язаних, добровольців сил територіальної оборони, які загинули (померли) під час захисту незалежності суверенітету та територіальної цілісності України;

- працівників підприємств, установ, організацій, залучених до відновлення інфраструктури, зруйновної внаслідок військової агресії російської федерації проти України, та які загинули (померли) під час виконання службових обов’язків;

- членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які були одинокими особами та не мали рідних та близьких.

Слід зазначити, що, якщо загиблий був похований за бажанням родини не на Алеї Слави, то такій сім’ї надається допомога на встановлення пам’ятного знаку на могилі у сумі 10-кратного розміру мінімальної заробітної плати (71 000 грн).

Також управлінням соціального захисту населення здійснюється відшкодування витрат за перевезення членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України:

- шляхом організації перевезення груп громадськості - для участі в обласних урочистих зібраннях, форумах, з’їздах, соборах, громадських акціях, виставах, концертах тощо;

- шляхом організації перевезення груп громадськості в межах України - для участі в екскурсіях, тематичних пікніках, відвідуваннях пам’яток історії та культури, визначних місць та подій тощо, у разі організації таких заходів громадськими організаціями членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

На 2024 рік для реалізації усіх заходів Програми підтримки Захисників і Захисниць України на 2023-2025 рр. з місцевого бюджету було виділено 5 млн 804 тис. грн, при цьому, станом на 15.05.2024 р. використано вже понад 2,7 млн грн.

Крім того, відповідно до Програми соціальної підтримки «Турбота» на 2023-2025 рр. члени сімей загиблих (померлих) захисників мають право на:

- часткову щомісячну компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг даним категоріям громадян;

- отримання щорічної одноразової допомоги членам сім’ї загиблих захисників до 29 серпня.

Згідно з Програмою надання окремих видів пільг на 2024-2026 рр. здійснюється й забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, що мають право на таку пільгу згідно законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Крім того, з боку місцевої влади передбачено ряд додаткових заходів, які реалізуються іншими структурними підрозділами. Наприклад, управління освіти і науки забезпечує безоплатне харчування для дітей військовослужбовців, а також дітей загиблих захисників в комунальних навчальних закладах громади; управлінням у жовтні кожного року надається матеріальна допомога дітям віком від 6 до 18 років у розмірі 5 тис грн.

За напрямком управління культури і туризму- дітям загиблих захисників надано право на безкоштовне навчання в мистецьких школах нашого міста.

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