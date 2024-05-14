Жителям будинку пров. Грузинський,23 компенсуватимуть вартість оренди житла

14 травня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, яке провів секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб. На ньому вирішили дозволять компенсувати з місцевого бюджету вартість оренди житлових приміщень, які орендуватимуть мешканці, що тимчасово не мають змоги проживати у своїх квартирах внаслідок вибуху в будинку по провулку Грузинському, 23.

На сесії міської ради були внесені зміни до Програми соціальної підтримки «Турбота» на 2023-2025 роки, які дозволяють це зробити. Члени виконкому затвердити Порядок надання компенсації вартості оренди житлових приміщень (без врахування вартості комунальних послуг) та перелік необхідних документів для її оформлення.

Компенсація надаватиметься щомісячно за 1 місяць і виплачуватиметься у місяці, що настає за місяцем оренди житлового приміщення, за умови надання документів, що підтверджують сплату коштів за оренду житлового приміщення.

Розмір компенсаціїь становить:

- 7 тис. 500 грн - руйнування або пошкодження зазнала однокімнатна квартира;

- 8 тис. 500 грн - руйнування або пошкодження зазнала двокімнатна квартира;

- 10 тис. грн – руйнування або пошкодження зазнала трикімнатна квартира або приватний будинок.

У випадку, якщо вартість оренди житлового приміщення буде меншою за визначені розміри компенсації, її розміри дорівнюватимуть розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди.

Компенсація виплачуватиметься управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради.

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