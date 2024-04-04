3 травня білоцерківка Марія Коларж святкує свій 102 рік народження

У Білоцерківській громаді мешкає 5 жителів, які перетнули межу в понад 100 років. Свій 102-й День народження 3 травня святкує Марія Мефодіївна Коларж, найстарша мешканка Білої Церкви, яка цього дня приймала вітання не тільки від рідних та близьких, але й від представників місцевої влади.

З нагоди поважної дати іменинницю привітав секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб, який побажав їй здоров'я та наснаги, а також зауважив, що Марія Мефодіївна чудово виглядає для свого поважного віку і просто зобов'язана з висоти свого досвіду давати мудрі поради молодшим. Також він вручив вітальний адрес, грошову допомогу та квіти.

Директор Територіального центру надання соціальних послуг Ірина Дога, в свою чергу, привітала іменинницю, як найстаршу клієнтку терцентру, побажала їй лишатися такою ж чарівною та вручила квіти і продуктовий набір.

Марія Мефодіївна Коларж народилася 3 травня 1922 року в с. Липовець Кагарлицького району Київської області. Після закінчення 7 класів вступила до Білоцерківської фельдшерсько-акушерської школи. У жовтні 1941 року Марія Мефодіївна добровільно пішла на фронт, де була спрямована до 5 піхотної армії в окремий будівельно-дорожній батальйон, фельдшером. В 1942 р. отримала контузію. Після госпіталю була направлена до 3 танкової армії в 1 батальйон 56 танкова бригада 7 корпус. Брала участь в боях під Курською Дугою та звільняла м. Київ.

Одружена, від шлюбу має двох дітей, четверо онуків, четверо правнуків та одного праправнука.

У мирний час закінчила Біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Після виходу на пенсію переїхала до Білої Церкви.

Нагороджена медаллю «За відвагу», Орденом «Червона Зірка», Орденом Вітчизняної Війни ІІ ступеня, різними медалями за добросовісну працю. Має звання підполковника.

Джерело