У будинку по провулку Грузинському наступного тижня відновлять подачу газу

3 травня відбулася пресконференція секретаря Білоцерківської міської ради Володимира Вовкотруба, який наразі виконує обов’язки міського голови. На запитання редактора сайту БЦ News, чи вже відомі причини вибуху в будинку по провулку Грузинському та які подальші кроки міська влада планує здійснювати надалі, секретар відповів так:

«Причина вибуху ще не встановлена, порушена кримінальна справа, триває слідство. До його завершення я не можу розголошувати інформацію. Буде інформація - ми оприлюднимо. Проводяться роботи з проєктування, на цьому тижні працювали спеціалісти, які встановлюють маяки на будинку і мають провести ремонтні роботи для того, щоб частина людей, які проживають в 2 під’їзді, могли зайти в свої квартири, адже там лишилися їхні речі. З понеділка має розпочатися робота по відновленню газопостачання. Ця робота затрималася, оскільки ОСББ цього будинку мало самостійно звернутися із заявою до газового господарства з проханням відновити подачу газу, перевірити вентиляційні канали.

До міської ради звернулося 71 особа, яка проживали в будинку, про надання матеріальної допомоги. Одній особі повернуто документи на доопрацювання, 19 особам відмовили, оскільки допомогу надаємо лише тим, хто підтвердив свою реєстрацію в квартирах цього будинку, 51 особа отримає допомогу. Розмір допомоги становить від 3000 до 200 000. Найбільше отримають ті, хто втратив повністю житло і майно, а найменше – мешканці 1, 4 та половини 3 під’їздів, які були вимушені виїхати на тиждень з будинку на час проведення експертизи. Мешканці майже 30 квартир виселені до завершення відновлювальних робіт в будинку».