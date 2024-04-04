Як оформити пенсію онлайн?

Як оформити пенсійні виплати онлайн, дивіться інфографіку на сайті Кабінету міністрів України: https://www.kmu.gov.ua/news/yak-oformyty-pensiiu-onlain
Українці можуть оформити пенсію онлайн прямо з дому або навіть із-за кордону. Більше не потрібно йти до держустанови, витрачати час на дорогу і черги – Уряд працює над перетворенням усіх державних послуг на зручні онлайн-сервіси.
Як оформити пенсійні виплати онлайн, дивіться інфографіку на сайті Кабінету міністрів України: https://www.kmu.gov.ua/news/yak-oformyty-pensiiu-onlain
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Опубліковано в Громада