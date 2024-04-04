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Послуги для ВПО повернули у Дію

  • Вівторок, квіт. 09 2024
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Послуги для ВПО повернули у Дію

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр Михайло Федоров.

За його словами, сервіс було доопрацьовано. Тепер у Дії можна зареєструвати довідку та оформити виплати для себе, дружини чи чоловіка та дітей. Раніше кожен подавав заяву за себе.

Також можна отримати довідку й виплати на дітей, які народилися вже після переїзду – дані про них автоматично підтягнуться зі свідоцтва про народження.

Виплати надійдуть на картку того, хто подавав одну заяву для всіх. Довідка про ВПО буде в Дії, а гроші – на картці єПідтримка. Сервіс доступний лише для громадян, які ще не мають довідки ВПО.

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Опубліковано в Громада

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