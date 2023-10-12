Кабмін вирішив скоротити держслужбовців на 19300 штатних одиниць

Переважно будуть скорочені вакантні посади і такі зміни вплинуть на зарплати працівників державних органів влади.
А все тому, що фонд оплати праці держслужбовців формувався за граничною чисельністю працівників, включно з вакантними посадами, і це давало можливість суттєво збільшувати зарплати працюючим.
"Стимулюючі надбавки були необмежених розмірів. Наприклад, в одному із структурних підрозділів ОДА у працівника відділу бухгалтерського обліку оклад становив 11 тис гривень, а надбавка ‒ 620 відсотків", - розповідав заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
Однак деякі керівники облдержадміністрацій висловлювали побоювання, що така реформа оплати праці призведе до відтоку держслужбовців.