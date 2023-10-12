Кабмін вирішив скоротити держслужбовців на 19300 штатних одиниць

Кабінет міністрів ухвалив рішення з 1 квітня скоротити штат державних службовців на 19,3 тисячі. Ці зміни стосуватимуться як місцевих органів влади, так і міністерств та відомств.

Переважно будуть скорочені вакантні посади і такі зміни вплинуть на зарплати працівників державних органів влади.

А все тому, що фонд оплати праці держслужбовців формувався за граничною чисельністю працівників, включно з вакантними посадами, і це давало можливість суттєво збільшувати зарплати працюючим.

"Стимулюючі надбавки були необмежених розмірів. Наприклад, в одному із структурних підрозділів ОДА у працівника відділу бухгалтерського обліку оклад становив 11 тис гривень, а надбавка ‒ 620 відсотків", - розповідав заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.