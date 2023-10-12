Важливо

Процес оформлення гуманітарних вантажів в Україні стане повністю автоматизованим

  • Вівторок, квіт. 02 2024
  • Автор 
Процес оформлення гуманітарних вантажів в Україні стане повністю автоматизованим

1 квітня процес оформлення гуманітарних вантажів в Україні стане повністю автоматизованим.

Це означає, що тепер на митниці замість паперових декларацій організації-отримувачі гуманітарної допомоги мають показувати унікальний цифровий код гуманітарного вантажу.

Цей код генеруватиметься автоматично у спеціальній системі після заповнення даних щодо вантажу, який планують ввезти. У ній також автоматично формуватиметься звіт після того, як гумдопомогу розподілять по населених пунктах. 

У Міністерстві соціальної політики пояснювали, що автоматизовану систему впровадили, щоб зробити процес зручнішим і прозорішим, а також дати державі змогу відстежувати, скільки і якої саме допомоги було завезено, щоб покращити її розподіл.

SocButtons v1.5
Прочитано 28 раз
Опубліковано в Громада

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео