Процес оформлення гуманітарних вантажів в Україні стане повністю автоматизованим

Це означає, що тепер на митниці замість паперових декларацій організації-отримувачі гуманітарної допомоги мають показувати унікальний цифровий код гуманітарного вантажу.

Цей код генеруватиметься автоматично у спеціальній системі після заповнення даних щодо вантажу, який планують ввезти. У ній також автоматично формуватиметься звіт після того, як гумдопомогу розподілять по населених пунктах.

У Міністерстві соціальної політики пояснювали, що автоматизовану систему впровадили, щоб зробити процес зручнішим і прозорішим, а також дати державі змогу відстежувати, скільки і якої саме допомоги було завезено, щоб покращити її розподіл.