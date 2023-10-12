У Білій Церкві військовим з інвалідністю та мобілізованим виплачуватимуть допомогу

28 березня на 53 сесії БМР депутати підтримали зміни до Програми підтримки Захисників і Захисниць України, збільшивши видатки на 1, 85 млн грн.

За ці кошти планують купувати ритуальні набори для загиблих військових, виплачувати одноразову річну допомогу в сумі 15 прожиткових мінімумів (нині – 43 800 грн) військовим, які отримали важкі поранення та мають інвалідність внаслідок війни 1 групи і проживають в Білоцерківській міській територіальній громаді.

Також у програмі залишили одноразову грошову допомогу мобілізованим жителям громади в 4-кратному розмірі прожиткового мінімуму на одну особу (нині - 11 680 грн). Останній пункт викликав багато дискусій. Заступниця міського голови Інна Новогребельська запевняла, що коштів на допомогу мобілізованим немає. Залишити фінансування цієї позиції в програмі наполегливо просив депутат Максим Коноплястий. Зрештою, цю позицію вдалося відстояти.