На Київщині почала діяти програма додаткової грошової допомоги для незахищених верств населення

Вона реалізується з лютого 2024 року.



Відповідно до умов програми право на отримання допомоги мають люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, які:

• одержують державну соціальну допомогу в розмірі менше, ніж 3250 грн на місяць;

• проживають на території України, окрім територій, окупованих росією;

• не отримують допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб та не отримують допомоги від інших міжнародних організацій.



Допомога складає різницю між вже отримуваною соцдопомогою та сумою у 3 250 грн.



В лютому понад 17,1 тисяч осіб в області, які відповідають умовам програми і отримують соціальні виплати через банки, уже отримали перші виплати на загальну суму майже 30 млн гривень. Майже тисяча осіб, які отримують соціальні виплати через Укрпошту, почнуть отримувати виплати найближчим часом.