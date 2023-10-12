Вона реалізується з лютого 2024 року.
Відповідно до умов програми право на отримання допомоги мають люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, які:
• одержують державну соціальну допомогу в розмірі менше, ніж 3250 грн на місяць;
• проживають на території України, окрім територій, окупованих росією;
• не отримують допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб та не отримують допомоги від інших міжнародних організацій.
Допомога складає різницю між вже отримуваною соцдопомогою та сумою у 3 250 грн.
В лютому понад 17,1 тисяч осіб в області, які відповідають умовам програми і отримують соціальні виплати через банки, уже отримали перші виплати на загальну суму майже 30 млн гривень. Майже тисяча осіб, які отримують соціальні виплати через Укрпошту, почнуть отримувати виплати найближчим часом.
На Київщині почала діяти програма додаткової грошової допомоги для незахищених верств населення
- Середа, бер. 27 2024
- Автор bc-news
На Київщині почала діяти програма додаткової грошової допомоги для незахищених верств населення від Всесвітньої продовольчої програми ООН.
Вона реалізується з лютого 2024 року.
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Опубліковано в Громада
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