Роз’яснення щодо нових правил виплат допомоги ВПО

З 1 березня виплата допомоги на проживання для ВПО продовжена ще на 6 місяців для окремих категорій ВПО, які отримували її вже протягом 1-2 років.

Виплати продовжені автоматично, без додаткового звернення для людей, які не мають можливості працювати:

пенсіонерів у яких середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в сім'ї менше 9 444 грн,

дітей з інвалідністю до 18 років,

тяжкохворих дітей,

дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком до 23 років, а також батьків - вихователів і прийомних батьків. (детальніше – за посиланням)

22 березня Уряд прийняв постанову, якою уточнив перелік тих ВПО, які матимуть право на отримання виплат протягом ще 6-ти місяців

Продовжено період подання заяв на перепризначення виплат для ВПО до 30 квітня. Ті, хто подадуть заяви у квітні, отримають кошти із врахуванням березня.

Якщо заява подається у травні, то допомога буде призначена з місяця звернення, тобто також з травня.