Яким ВПО треба подати нову заяву для отримання виплат з 1 березня:
- дітям, які прибули в нову громаду без супроводу законного представника;
- вагітним жінкам після 30-го тижня вагітності;
- людям, які втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату та/або отримують соцдопомогу (за умови, що середньомісячний сукупний дохід на одну особу в такій сім’ї не перевищує 9 444 грн);
- особам працездатного віку, які не працюють і доглядають за дитиною до 14 років;
- родинам, у яких виховується троє і більше дітей до 18 років (при цьому всі діти проживають в сім’ї і не виховуються в інтернатних закладах), і вона проживає на території, де ведуться чи можливі бойові дії;
- сім’ям, які мешкають в умовно безпечних регіонах України, якщо в їхніх населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитсадка, а навчання в школі відбувається онлайн або в змішаному форматі (офлайн та онлайн);
- сімʼям, у яких є непрацююча працездатна особа, яка на дату звернення за допомогою зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу та у складі сімʼї є діти, які відвідують дошкільні заклади освіти або навчаються в школі/профтехучилищі/виші;
- якщо у складі родини є люди, які доглядають за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю до 18 років, особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, особою, яка досягла 80-річного віку, або за тяжкохворою дитиною.
Виплати після подання заяви призначатимуть ще на 6 місяців.
Важливо! В усіх цих випадках допомога призначатиметься на всіх осіб з числа ВПО у такій сім’ї, але інші члени родини, які не працюють, мають зареєструватися в центрі зайнятості. Якщо вони цього не зроблять, виплати припиняться через місяць.
Заяви для призначення допомоги ВПО з березня 2024 року приймаються протягом березня.
Яким ВПО автоматично продовжать виплати ще на 6 місяців:
- пенсіонерам, у яких на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність);
- особам з інвалідністю I та II групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям;
- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.
Які ВПО не мають права на виплати з 1 березня:
- якщо придбали земельну ділянку, будинок чи квартиру на суму понад 100 тис. грн;
- якщо купили автомобіль (з дати випуску якого не минуло 5 років);
- мають власне житло на неокупованих територіях та територіях, де не ведуться бойові дії;
- купили іноземну валюту на загальну суму понад 100 тис. грн;
- мають на депозитному банківському рахунку більше ніж 100 тис. грн.