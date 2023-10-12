Розмір державної допомоги переселенцям не зміниться – 2 тис. грн, для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн. Але змінилися умови виплати.

Яким ВПО треба подати нову заяву для отримання виплат з 1 березня:

дітям, які прибули в нову громаду без супроводу законного представника;

вагітним жінкам після 30-го тижня вагітності;

людям, які втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату та/або отримують соцдопомогу (за умови, що середньомісячний сукупний дохід на одну особу в такій сім’ї не перевищує 9 444 грн);

особам працездатного віку, які не працюють і доглядають за дитиною до 14 років;

родинам, у яких виховується троє і більше дітей до 18 років (при цьому всі діти проживають в сім’ї і не виховуються в інтернатних закладах), і вона проживає на території, де ведуться чи можливі бойові дії;

сім’ям, які мешкають в умовно безпечних регіонах України, якщо в їхніх населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитсадка, а навчання в школі відбувається онлайн або в змішаному форматі (офлайн та онлайн);

сімʼям, у яких є непрацююча працездатна особа, яка на дату звернення за допомогою зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу та у складі сімʼї є діти, які відвідують дошкільні заклади освіти або навчаються в школі/профтехучилищі/виші;

якщо у складі родини є люди, які доглядають за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю до 18 років, особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, особою, яка досягла 80-річного віку, або за тяжкохворою дитиною.

Виплати після подання заяви призначатимуть ще на 6 місяців.

Важливо! В усіх цих випадках допомога призначатиметься на всіх осіб з числа ВПО у такій сім’ї, але інші члени родини, які не працюють, мають зареєструватися в центрі зайнятості. Якщо вони цього не зроблять, виплати припиняться через місяць.

Заяви для призначення допомоги ВПО з березня 2024 року приймаються протягом березня.

Яким ВПО автоматично продовжать виплати ще на 6 місяців:

пенсіонерам, у яких на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність);

особам з інвалідністю I та II групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

Які ВПО не мають права на виплати з 1 березня:

якщо придбали земельну ділянку, будинок чи квартиру на суму понад 100 тис. грн;

якщо купили автомобіль (з дати випуску якого не минуло 5 років);

мають власне житло на неокупованих територіях та територіях, де не ведуться бойові дії;

купили іноземну валюту на загальну суму понад 100 тис. грн;

мають на депозитному банківському рахунку більше ніж 100 тис. грн.

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