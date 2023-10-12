У Білій Церкві розробили заходи для внутрішньопереміщених осіб

27 лютого на засіданні виконкому БМР ухвалили рішення про організаційне забезпечення реалізації заходів Програми інтеграції внутрішньо переміщених осіб на 2024-2026 роки.

Наразі, у нашій громаді проживає понад 16 тис. ВПО.

20 вересня 2023 року було створено Раду з питань внутрішньо переміщених осіб при Білоцерківській міській раді. 7 листопада - затверджено її персональний склад. Управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради та представниками Ради з питань внутрішньо переміщених осіб було розроблено Програму інтеграції внутрішньо переміщених осіб на 2024-2026 роки, яка була затверджена сесією міської ради.

Під час засідання члени виконавчого комітету затвердили організаційне забезпечення та порядки реалізації заходів вищезазначеної Програми.

Зокрема, порядки передбачають надання соціальної підтримки, психологічні консультації, грошову допомогу для компенсації витрат на послуги з професійної адаптації, організацію заходів, направлених на згуртованість та розвиток.

Внутрішньо переміщені особи матимуть змогу брати участь у форумах, тренінгах, семінарах, екскурсіях, відвідуватимуть пам’ятки історії та культури та заходи, зможуть отримати компенсацію витрат на реабілітаційні послуги тощо.