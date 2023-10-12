Якою буде індексація пенсії у березні?

З березня, після індексації та перерахунку, мінімальна пенсія становитиме 2 725 гривень, найбільша - 23 610 гривень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики у Facebook.

"Із 1 березня млн пенсіонерів отримають підвищені пенсії. Зростання відбудеться на рівні 8%. Отже, середня пенсія в Україні становитиме 5 717 грн, мінімальна - 2 725 грн, а найбільша - 23 610 грн. Попри те, що збільшення пенсій коштуватиме державному бюджету 3 млрд грн на місяць, гроші на такі виплати у держави будуть", - йдеться у повідомленні.

За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович в середньому з березня пенсія зросте на 322 гривні, при цьому мінімальна пенсія збільшиться на 364 гривні, найбільша зросте майже на 3 тис. гривень.

< style="text-align: justify;">Щодо індексації на 8% замість прогнозованих у січні 13% Жолнович зазначила що це пов'язано з тим, що інфляція за 2023 рік виявилася меншою, ніж очікувалося.</>

Кабмін вирішив проіндексувати пенсії з 1 березня на 8%.

При цьому Кабмін обмежив розмір індексації пенсій 1,5 тис. гривень, підвищення пенсій не може бути меншим за 100 гривень.

З 1 березня 2024 року разом із щорічною індексацією пенсій здійснюється перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року.

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