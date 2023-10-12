У Білоцерківській громаді 46 дітей потребують всиновлення чи патронатних батьків

Міський голова Геннадій Дикий на пресконференції заявив, що у Білоцерківській громаді зросла кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із неблагополучних сімей.

У нас наразі проживає 46 дітей цих категорій, які можуть бути усиновленими, це переважно діти 14-18 років.

Всього на обліку у громаді 252 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Над більшістю родичі взяли опікунство.

Зараз на території громади функціонує 5-ть прийомних сімей, 2-а дитячих будинків сімейного типу та 2-і патронатні сім’ї.

Міська влада готова надати будинок, який перебуває у комунальній власності, під створення дитячого будинку сімейного типу в нашій громаді.

Також Білоцерківською міською радою надається щомісячна муніципальна доплата сім’ям патронатних вихователів у розмірі одного прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку на кожну дитину (близько 3 000 грн.), яка перебуває в сім’ї патронатного вихователя.

У громаді функціонує Білоцерківський міський центр соціальних служб, який здійснює постійне соціальне супроводження таких сімей.

З питань усиновлення, опіки, створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних чи патронатних сімей звертайтесь до служби у справах дітей за адресою: вул. Павла Скоропадського, 8 (навпроти Парку Слави, колишня вулиця Першотравнева), тел. 097-028-20-69.