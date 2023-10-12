Довгобуд пам’яті або чому у Білій Церкві до сих пір немає завершеної площі на вшанування борців за Україну?

20 лютого в Україні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. Саме в ці дні, 10 років тому, під час Революції гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. 20 лютого 2014 загинуло найбільше активістів Майдану. Пізніше їх назвуть Героями Небесної Сотні. Проте навіть на 10 річницю трагічних подій Біла Церква немає завершеного архітектурного об’єкту на вшанування пам’яті загиблих. Чому так? Чому містяни разом з представниками міської влади до сих пір покладають квіти до тимчасової конструкції з портретами героїв біля виконкому? Спробуємо проаналізувати ситуацію та з’ясувати чого тут більше: об’єктивних причин чи банальної інертності у прийнятті рішень.

2017 рік

7 вересня 2017 року Білоцерківська міська рада приймає рішення про реконструкцію площі по вул. Героїв Небесної Сотні зі спорудженням пам’ятника на честь борців за волю і незалежність України.

2018 рік

29 січня 2018 року у приміщенні Білоцерківської центральної бібліотеки відбулася презентація ескізних проектів реконструкції площі на вул. Героїв Небесної Сотні.

15 серпня 2018 року у Білій Церкві відбулося засідання журі ІІ туру конкурсу на кращий ескізний проект реконструкції площі по вул. Героїв Небесної Сотні. У другому турі конкурсу взяли участь 6 робіт з числа тих, які за результатами першого туру посіли три перших місця, а також ті, які отримали заохочувальні призи.

27 вересня 2018 року міський голова Геннадій Дикий оголосив підсумки конкурсу на кращий ескізний проект реконструкції площі. Переміг проєкт у виконанні авторського колективу - архітектурна майстерня «АММІ»: Жихарев Роман, Міщенко Валерій, Жихарева Катерина, Міщенко В’ячеслав за участі Дробота Костянтина, Шаравари Юрія.

Договір оренди земельної ділянки, де запланували втілювати проект, завершувався 18 серпня 2018 році. На тому місці була автостоянка. При цьому орендарі не поспішали звільняти земельну ділянку.

2019 рік

8 жовтня 2019 року виконком БМР ухвалив рішення про демонтаж тимчасової споруди (будки охоронця) з парканом автостоянки.

11 жовтня 2019 року учасники АТО та небайдужі громадяни, враховуючи інертність місцевої влади, вирішили самостійно демонтувати огорожу на стоянці, що розташована на площі по вул. Героїв Небесної Сотні

2020 рік

Реконструкцією площі прочинає займатися Департамент житлово-комунального господарства БМР.

Перші тендери на виготовлення експертизи по об’єкту, топографічного знімання території та інженерних мереж та будівельні роботи проведені у лютому 2020 року.

Будівельні роботи розпочало ПП «Будмакс», яке виграло конкуренцію у ТОВ «МЖК-БУД БЦ» та виконало роботи на суму 2 551 596 грн. У тому ж таки 2020 році це підприємство уклало ще один договір на послуги з озеленення, монтаж освітлення та системи поливу, за що отримало 1 268 480 грн.

2021 рік

На початку 2021 році ПП «Будмакс» продовжило роботи з реконструкцію площі та отримало за свої послуги 238 388 грн.

У вересні 2021 року ДЖКГ проводить тендер на благоустрій навколо розподільчого пункту, на якому знову виграє ПП «Будмакс» з ціною 3 708 148 грн. Роботи мали бути виконані до 15 грудня 2022. Але пізніше були внесені зміни до договору і за 2021 рік підприємство отримало лише 142 648 грн, а за 2022 рік – 0 гривень.

2023 рік

у жовтні ДЖКГ провів тендер на реконструкцію площі зі спорудженням пам'ятника і заключив договір на суму 3 817 089 грн з ТОВ «Білоцерківрозторгопт». У 2023 році підприємство встигло виконати робіт на суму 3 279 715 грн.

у листопаді ДЖКГ проводив ще один тендер на благоустрій навколо розподільчого пункту і заключив договір на суму 7 194 589 грн. з ТОВ «Білоцерківрозторгопт». Додатковими угодами до договору зафіксовано, що у 2023 році товариство встигає виконати роботи лише на 1 774 356 грн.

2024 рік

Продовження реконструкції площі здійснюватиметься силами ТОВ «Білоцерківрозторгопт» на суму:

5 420 233 грн по договору щодо благоустрою біля розподільчого пункту

537 374 грн по договору щодо реконструкції площі зі спорудженням пам'ятника

Роботи мають бути закінчені у червні 2024 року.

Отже, над площею з 2020 року працює кілька організацій:

Авторський нагляд, виконання проєктно-кошторисних робіт, проходження експертизи кошторисної частини робочого проекту здійснював ФОП Жигарев Роман Андрійович. Власне це той архітектор, чий проєкт реконструкції площі переміг на конкурсі.

Частину робіт з проєктування виконувала Київська обласна філія ДП виконання експертизи проєктно-кошторисної документації «Державний науково-дослідний та проєктно-вишукувальний інститут «НДІпроектрекоснтрукція».

Топографічні знімання території та інженерних мереж виконали ТОВ «Геоцентр» та ФОП Ярмолюк Володимир Романович

Технічний нагляд за виконанням робіт здійснюють КП БМУ «Інспекція з благоустрою» та КП БМР «Муніципальна варта»

Будівельні роботи:

- ПП «Будмакс», директор Соломаха Ігор Іванович

- ТОВ «Білоцерківрозторгопт», директор Павленко Сергій Іванович

Всі ці підприємства, установи та ФОПи вже заробили або уклали договорів з ДЖКГ на загальну суму 16 031 842 млн грн. з 2020 року.

Але площа до сих пір не завершена.

Ось такий вигляд мав ескіз у першому варіанті архітектурної майстерня «АММІ», він перебчав підземний паркінг та демонтаж розподільчого пункту

Натомість за цей час у місті з’явилося фактично три місця вшанування пам’яті борців за волю та незалежність України. Окрім брезентової стели з портретами Героїв біля виконкому, містяни приходять до таких місць вшанування:

- пам’ятник Революції Гідності у парку Слави (у жовтні 2016 року був самовільно встановлений за ініціативи журналіста та скульптора Олександра Виговського та підприємця Вадима Фастівського);

- Алеї Героїв біля церкви Петра Калнишевського у парку Слави (перша черга була збудована у серпні 2021 року як компроміс з матерями та дружинами загиблих військовослужбовців в АТО/ООС, які ніяк не могли добитися від влади спорудження відповідного меморіалу на честь їхніх синів та чоловіків, що загинули, захищаючи Україну; друга черга цієї алеї була збудована влітку 2023 року, адже кількість полеглих військовослужбовців після повномасштабного вторгнення різко зросла).

На жаль, у Білій Церкві за 10 років так і не вдалося облаштувати якесь одне місце для вшанування пам’яті загиблих учасників Революції Гідності, і загиблих військових, які власне і є борцями за волю та незалежність України. Завадили цьому об'єктивні чинники чи можливо така справа не була в пріорітеті влади, судіть самі.

Власне і центральна влада не змогла за 10 років завершити розслідування у справах тих, хто вбивав мирних протестувальників на Майдані Незалежності, а по деяким учасникам судові справи просто закрили за закінченням термінів розгляду справ.

Єдине, що добре виходить у владних мужів всіх рівнів – покладати квіти у пам’ятні дати та виголошувати палкі промови.