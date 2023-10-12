Телемарафону "Єдині новини" довіряють 36% українців — КМІС

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

"Ідея телемарафону "Єдині новини" користувалася широкою підтримкою у 2022 році, але з 2023 року простежується стабільне зниження довіри і станом на лютий на лютий 2024 року ми вперше фіксуємо негативний баланс довіри-недовіри (тобто кількість тих, хто довіряє, зараз менше кількості тих, хто не довіряє). Так, у грудні 2023 року 43% довіряли телемарафону "Єдині новини", не довіряли – 38%. Станом на початок лютого 2024 року частка тих, хто довіряє, знизилася до 36%. Натомість до 47% зросла частка тих, хто не довіряє", — зазначають соціологи.

Також вказується, що хоча ті, хто не довіряє президенту Володимиру Зеленському, значно більш критичні до телемарафону, але і серед тих, хто довіряє главі держави, телемарафону довіряють 48%, не довіряють – 33%.

Дещо більш критичні до телемарафону "Єдині новини" мешканці Заходу і Центру України. Разом з цим фактично у всіх регіонах не більше 40% довіряють йому.

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