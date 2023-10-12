У п'ятьох постачальників кубометр газу коштує понад вісім гривень, а ще сім компаній встановили менший тариф для населення.

Ціна газу в лютому 2024 року для побутових споживачів не зміниться. Постачальники пропонують населенню "блакитне паливо" за тарифами 7,70 до 9,99 гривні за кубічний метр, але водночас більшість купуватиме газ за тарифом 7,96 гривні. Про це повідомили на сайті "ГазПравда".

У публікації зазначається, що тарифи на газ залишаться на рівні січня 2024 року. Громадяни оплачуватимуть комунальну послугу, як і раніше, за умови, що не змінювали постачальника.

Так, у лютому 2024 року свої послуги побутовим споживачам запропонували сім постачальників. Водночас найбільша клієнтська мережа залишається у компанії "Нафтогаз", яка обслуговує майже 98% населення країни — понад 12 мільйонів українських домогосподарств купують газ по 7,96 гривні за кубометр. За таким тарифом споживачі купуватимуть газ до 1 травня.

Серед інших постачальників найнижчі тарифи в компанії "Еру Людям" — 7,70 гривні за один кубометр. Водночас клієнтам компанії "Рітейл Сервіс" кубометр "блакитного палива" продають по 9,99 гривні, а "Асанія Енерджі" — по 9,95 гривні за кубометр. Ще у п'ятьох постачальників газ коштує понад вісім гривень, а сім компаній встановили значно менший тариф.

Ціна газу у 2024 році: що зміниться

Тарифи на газ для побутових споживачів зафіксовані в Україні щонайменше до кінця опалювального сезону 2023/2024. Продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів, тож постачальники зафіксували ціни і поки що їх не змінюють.

Але все ж деякі споживачі в лютому заплатять за газ більше. Усе тому, що в них у платіжках з'явиться нова графа: обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирних будинках. Так, середній платіж у Київській області становитиме 320 гривень, але остаточну суму буде розраховано індивідуально для кожного будинку. Водночас рахунки споживачі отримуватимуть не щомісяця, а тільки тоді, коли відбуватиметься технічне обслуговування — раз на три або п'ять років.

Нагадаємо, як заявили 15 січня в "Нафтогазі", зиму 2023-2024 Україна вперше проходить за рахунок газу власного видобутку. Тим часом міністр енергетики Герман Галущенко взагалі вважає, що вже 2024 року нашій країні під силу зовсім відмовитися від імпортного газу.