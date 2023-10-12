Повна енергетична незалежність житла: що вибрати крім генератора?

Забезпечення енергетичної незалежності житла, на жаль, є актуальним питанням. І більшість наших співгромадян намагаються перестрахуватися та організувати джерела автономного енергопостачання. Для цього можуть використовуватися генератор, сонячні панелі та інші спеціальні прилади.

Забезпечення енергетичної незалежності житла, на жаль, є актуальним питанням. І більшість наших співгромадян намагаються перестрахуватися та організувати джерела автономного енергопостачання. Для цього можуть використовуватися генератор, сонячні панелі та інші спеціальні прилади.

Як забезпечити енергонезалежність?

Існує кілька пристроїв, які можуть використовуватися для автономного енергозабезпечення:

Генератори. Бензинові, дизельні та газові генератори є поширеними джерелами енергії. Відрізняються широкою лінійкою потужності, можуть працювати тривалий час. Проте генератори виділяють чадний газ, тому не можуть використовуватися в замкнутих приміщеннях (квартирах), також їх не можна встановлювати на багатоповерхових балконах будинків.

Джерела безперебійного живлення. Вони спроєктовані для забезпечення постійного живлення електричним струмом в разі відключення основного електромережевого живлення. Містять акумулятори (батареї) та інвертор, що відповідає за конвертацію постійного струму, який генерується акумуляторами, в змінний струм. Також такі пристрої обладнані автоматичним вимикачем. Він детектує відключення основного електромережевого живлення та автоматично перемикає систему на живлення від батарей.

Сонячні панелі. Використовують сонячне випромінювання для вироблення електроенергії. Можуть працювати лише онлайн або містити елементи зберігання енергії, такі як акумулятори, що дозволяє зберігати надлишкову електроенергію для використання в періоди низької сонячної активності або вночі.

Такі варіанти можна поєднувати між собою. Відмінною зв'язкою може бути джерело безперебійного живлення та прилад, який періодично заряджатиме його (генератор або сонячна панель).

Як вижити без газу: компактний газовий балон

Мешканцям квартир дуже важливо вирішити питання з альтернативними способами приготування їжі. І для цього можуть використовуватися доступні за ціною газові балони. Непоганим варіантом будуть спеціальні туристичні варіанти, що працюють на сухому паливі та коштують до 2 000 грн.

Ще можна придбати кемпінговий балон газовий. Він комплектується зручним пальником, що накручується на нього.

Однак при виборі та використанні таких пристроїв потрібно пам'ятати, що:

у складі туристичних пальників містяться різні гази, найчастіше використовують пропан, бутан та ізобутан (останній добре горить навіть за низьких температур);

при використанні балона треба скрупульозно дотримуватись інструкцій з експлуатації;

балони виділяють небезпечний чадний газ, тому потрібно провітрювати приміщення та мати під рукою датчик чадного газу;

не варто ризикувати і включати пальник, якщо в балоні залишилося мало газу та пальник ледь горить, такому разі потрібно міняти балон.

Сучасні рішення дозволяють забезпечити власну енергонезалежність. Проте при організації автономного енергопостачання варто пам'ятати про безпеку.