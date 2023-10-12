Основні функції мансардних вікон які відрізняються від звичайних?

Мансардні вікна - це вікна особливої конструкції, які встановлюються у похилих дахах чи мансардах для освітлення внутрішнього простору. Мансарди часто стають ефективним рішенням для розширення житлової площі, розташовуються вони на останніх поверхах і дають змогу отримати ще одну або декілька кімнат для проживання чи відпочинку.

Основні функції мансардних вікон

Облаштування мансарди в останні часи є доволі розповсюдженою практикою, але для проникнення всередину денного світла потрібні не звичайні вікна, а такі що зможуть витримувати такі ж навантаження, як і сама покрівля. Навантаженнями стануть снігові покриви, пориви вітрів, опади у вигляді дощу – все це не має проникнути всередину під покрівлю, також має лишитись цілим саме скло. Тому мансардні вінка виконують з найбільш витривалих матеріалів і конструкцій. Серед функцій, притаманних мансардним вікнам, варто відмітити:

Забезпечення природного освітлення мансарди або горища, оскільки буде безперешкодний доступ природнього світла. Вентиляція і провітрювання, оскільки вікна відкриваються і цим самим можна забезпечити доступ свіжого повітря. Збільшення корисної площі будинку. Мансарди можна використовувати, як житлові або робочі приміщення завдяки наявності вікон. Естетична функція. Мансардні вікна роблять зовнішній вигляд будівлі цікавішим і сучаснішим. Поліпшення теплоізоляції. Сучасні мансардні вікна мають хороші теплоізоляційні властивості.

Отже, головне призначення мансардних вікон - забезпечення комфортних умов для використання додаткової житлової площі в складі існуючої будівлі. Вони роблять мансарди світлими, провітрюваними і придатними для повноцінного використання.

Яка існує класифікація мансардних вікон?

Є багато різновидів мансардних вікон, про всі з них є деталізація на сайті С-Кровля: https://skrovlya.kiev.ua/mansardni-vikna/, тут також завжди готові допомогти з вибором матеріалів. Основна відмінність полягає в конструкційних особливостях та виді матеріалу, з якого вони виготовляються. Отож основна класифікація відбувається наступним чином:

За типом матеріалу – бувають: дерев’яні, металеві, пластикові.

За способом відкривання – в залежності від осі повороту: піднята вісь, центральна, комбінована, бічна, нижня.

За конструктивними особливостями: балконні, карнизні, надставки, додаткові.

Асортимент великий не лише за рахунок таких відмінностей продукції, але й через велику кількість виробників. Вибір вікон для мансарди потрібно робити, врахувавши висоту його розташування та частину, де саме воно буде знаходитись. Тобто потрібно його зосередити там, де буде формуватися найбільший потік освітлення. Також врахуйте, що мансардні вікна встановлюються зовсім не так, як звичайні, тому це повинні робити спеціалісти. Надійність фіксації вікна вкрай вважлива, адже це вплине на його подальшу функціональність.