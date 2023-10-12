Родини загиблих військовослужбовців у Білій Церкві отримали 100% знижку на комунальні послуги

Члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, а також батьки та дружини, які не одружилися вдруге, загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які є жителями Білоцерківської міської територіальної громади, можуть отримати 100-відсоткову знижку в оплаті за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм, визначених чинним законодавством:

- знижка у розмірі 50% оплати за користування житлом (квартирна плата) гарантована зазначеним категоріям державою - відповідно до статті 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Ця пільга діє в межах норм, передбачених чинним законодавством, зокрема: 21 м2 загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку, та додатково 10,5 м2 на сім’ю. Також ця пільга поширюється на користування комунальними послугами: газом, електроенергією, водою, тощо в межах середніх норм споживання;

- додаткова знижка у розмірі 50% вищезазначеним категоріям населення щомісяця надається за рахунок коштів місцевого бюджету – згідно з Програмою соціальної підтримки «Турбота» на 2023-2025 роки, що діє на території Білоцерківської громади.

Відповідно до Порядку надання щомісячної часткової компенсації відшкодування оплати житлово-комунальних послуг, розмір часткової компенсації є різницею між загальним місячним розміром плати за житлово-комунальні послуги (у межах соціальної норми житла і соціальних нормативів користування ними) та розміром пільги, виплаченої в готівковій формі органами Пенсійного фонду України.

Інформацію про загальний місячний розмір виплачених пільг управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради самостійно отримує шляхом направлення запиту до органів Пенсійного фонду України.

Варто відмітити, що в 2023 році з місцевого бюджету було виплачено зазначеної щомісячної компенсації на суму 750 310 грн.

Для отримання консультації щодо порядку звернення та надання зазначеної часткової компенсації необхідно звернутися до управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за адресою: місто Біла Церква, бульвар Михайла Грушевського, 6, (Молодіжний центр).

Телефони для довідок: (096) 291-01-06, (050) 688-58-23.

За інформацією Управління соціального захисту населення БМР