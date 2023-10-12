- На поточний ремонт доріг, прибудинкових територій, мостів, встановлення дорожніх знаків, ремонт світлофорів, утримання мереж освітлення міста, нанесення дорожньої розмітки – 24 671 400 гривень
- Ліквідація аварійних ситуацій, ремонт та технічне обслуговування – 785 000 гривень
- Організація дорожнього руху та оренда залізобетонних опор – 332 000 гривень
- Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю – 1 491 600 гривень
- На обрізку дерев, утримання зелених зон – 35 850 000 гривень
- Утримання місць поховань – 6 200 000 гривень
- Забезпечення чистоти міста – 66 100 000 гривень
- Інша діяльність у сфері ЖКГ (у тому числі стерилізація безпритульних тварин, ліквідація надзвичайних ситуацій демонтаж тимчасових споруд тощо ) – 11 195 000 гривень
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 29 425 000, з них освітлення міста – 27 606 439 гривень
На утримання об'єктів благоустрою та ремонт доріг заплановано витратити 176 млн грн у 2024 році
- Середа, груд. 20 2023
- Автор bc-news
Видатки на житлово-комунальне господарство у 2024 році заплановані на рівні 176, 050 млн грн.
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Опубліковано в ЖКГ
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