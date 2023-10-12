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На утримання об'єктів благоустрою та ремонт доріг заплановано витратити 176 млн грн у 2024 році

  • Середа, груд. 20 2023
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На утримання об&#039;єктів благоустрою та ремонт доріг заплановано витратити 176 млн грн у 2024 році

Видатки на житлово-комунальне господарство у 2024 році заплановані на рівні 176, 050 млн грн.

  • На поточний ремонт доріг, прибудинкових територій, мостів, встановлення дорожніх знаків, ремонт світлофорів, утримання мереж освітлення міста, нанесення дорожньої розмітки – 24 671 400 гривень
  • Ліквідація аварійних ситуацій, ремонт та технічне обслуговування – 785 000 гривень
  • Організація дорожнього руху та оренда залізобетонних опор – 332 000 гривень
  • Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю – 1 491 600 гривень
  • На обрізку дерев, утримання зелених зон – 35 850 000 гривень
  • Утримання місць поховань – 6 200 000 гривень
  • Забезпечення чистоти міста – 66 100 000 гривень
  • Інша діяльність у сфері ЖКГ (у тому числі стерилізація безпритульних тварин, ліквідація надзвичайних ситуацій демонтаж тимчасових споруд тощо ) – 11 195 000 гривень
  • Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 29 425 000, з них освітлення міста – 27 606 439 гривень
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Опубліковано в ЖКГ

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Чи варто у війні робити алейки?

так, гарне буде місто - 0%
ні, такі витрати недоречні - 16.7%
краще направити ці гроші військовим - 83.3%
мені все одно - 0%

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