"Білоцерківтепломеража" отримала допомогу з міського бюджету в розмірі 62 млн грн

19 грудня на 48 сесії депутати виділили ще 62 млн грн на проведення ремонтно-відновлювальних робіт в опалювальний період 2023-2024 р. Рішення приймалося наспіх, депутам на профільній комісії не пояснювали, на що саме буде витрачино такі немалі кошти.

Спершу внесли зміни до Програми надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» на 2023-2024 роки.

Затим проголосували за безповоротну фінансову підтримку підприємству в розмірі 62 млн грн на проведення ремонтно-відновлювальних робіт в опалювальний період 2023-2024 р.

Хоча у програмі зазначена цифра 42 млн грн. Зміни оперативно носили під час сесії. Заступник міського голови Анатолій Кравець запропонував та пояснив це так: "Держава нам залишає 4% від ПДФО. Але при цьому зобов'язує направити на підтримку теплопостачання, водопостачання, водовідведення".

Нагадаємо, у місті діють дві програми фінасової підтримки комунального підприємства "Білоцерківтепломережа". Одна націлена на проведення ремонтних робіт та передбачає на 2023 рік допомогу з міського бюджету в сумі 137, 5 млн грн. Інша, в рамках якої сьогодні і виділені кошти, направлена на погашення заборгованості за газ та розрахована на два роки 2023-2024. Загальний обсіг допомоги по цій програмі мав становити 54, 185 млн грн. Тепер же, очевидно, сума збільшилася.

Також не зовсім зрозуміло, чому в другу програму заклали ремонтно-відновлювальні роботи, якщо саме на це спрямована перша програма. Ніякої конкретини на що саме підуть ці 62 млн грн Анатолій Кравець на бюджетній комісії не надав.

За інформацією з програми надання безповоротної фінансової допомоги, збитки "Білоцерківтепломережі" становлять 169 462 млн грн. за 9 місяців 2023 року.