"Білоцерківтепломеража" отримала допомогу з міського бюджету в розмірі 62 млн грн

Спершу внесли зміни до Програми надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» на 2023-2024 роки.
Затим проголосували за безповоротну фінансову підтримку підприємству в розмірі 62 млн грн на проведення ремонтно-відновлювальних робіт в опалювальний період 2023-2024 р.
Хоча у програмі зазначена цифра 42 млн грн. Зміни оперативно носили під час сесії. Заступник міського голови Анатолій Кравець запропонував та пояснив це так: "Держава нам залишає 4% від ПДФО. Але при цьому зобов'язує направити на підтримку теплопостачання, водопостачання, водовідведення".
Нагадаємо, у місті діють дві програми фінасової підтримки комунального підприємства "Білоцерківтепломережа". Одна націлена на проведення ремонтних робіт та передбачає на 2023 рік допомогу з міського бюджету в сумі 137, 5 млн грн. Інша, в рамках якої сьогодні і виділені кошти, направлена на погашення заборгованості за газ та розрахована на два роки 2023-2024. Загальний обсіг допомоги по цій програмі мав становити 54, 185 млн грн. Тепер же, очевидно, сума збільшилася.
Також не зовсім зрозуміло, чому в другу програму заклали ремонтно-відновлювальні роботи, якщо саме на це спрямована перша програма. Ніякої конкретини на що саме підуть ці 62 млн грн Анатолій Кравець на бюджетній комісії не надав.
За інформацією з програми надання безповоротної фінансової допомоги, збитки "Білоцерківтепломережі" становлять 169 462 млн грн. за 9 місяців 2023 року.