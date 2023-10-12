Стовпчики та паркувальні бар'єри по вул. Героїв Чорнобиля демонтують

Таке рішення ухвалили члени виконкому на своєму засідання 12 грудня.

Самовільно встановлені технічні засобів регулювання дорожнього руху (стовпчики та паркувальні бар’єри) демонтують на прилеглій території до будинку № 8/8 по вул. Героїв Чорнобиля, м. Біла Церква.

Інспекція з благоустрою має повідомити власників (користувачів) самовільно встановлених технічних засобів регулювання дорожнього руху про прийняте рішення, шляхом розміщення копії рішення на цихоб’єктах, для добровільного його виконання у 7-ми денний термін.

У разі невиконання рішення будуть вжиті належні заходів щодо такого демонтажу у межах чинного законодавства.

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