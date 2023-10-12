Натуральний камінь в будівництві та оздобі

Нині жодне будівництво не обходиться без використання бруківки чи каменю. Погляньте на алеї наших міст – викладати їх бруківкою стало трендом останньої десятиліття. Не менш активно використовується цей матеріал і при оздобленні приватних садиб.

Вибір матеріалу – величезний. Від природніх матеріалів до заводської бруківки. Камінь використовується в облицюванні, відмостках, доріжках, ландшафтному дизайні. Такої популярності цей матеріал набув завдяки довговічності, безпечній неслизькій поверхі, стійкості до перепаду температур, вологостійкості та, звичайно, красивому вигляду.

Як же розібратися в такому асортименті?

Для цього потрібно звернутися до профільного магазину, де є широкий асортимент і опис матеріалу та сфери його застосування. Одним із таких магазинів є інтернет-магазині Kanyon, де представлений широкий асортимент натурального каменю для укладки майданчиків, доріжок, відмосток, облицювання стін, огорож, камінів тощо.

Обрати камінь можна за такими параметрами:

Вид натурального каменю

Фракція

Колір

Фактура

Вартість

Бренд

Сайт розроблений просто й органічно. Відразу на головній сторінці потенційним клієнтам пропонують кілька рубрик, а саме:

Граніт

Камінь для відмосток, майданчиків, садових доріжок

Камінь для облицювання

Тротуарна плитка «Ковальська»

Травертин

Основні харектеристики товару

У кожному розділі ви знайдете не лише перелік товарних позицій, а й короткий опис властивостей товару. Наприклад, у розділі «Граніт» ви дізнаєтеся властивості цього будівельного матеріалу преміум-класу, його довговічність та сфери застосування та з чим його поєднувати в інтер’єрі. У розділі «Камінь для ландшафтного дизайну» ви ознайомитесь з видами гальки, країною походження каменю, стійкістю до високих та низьких температур, опадів та найчастішим місцем застосування при будівництві та оформленні. У розділі «Мармур» можна отримати інформацію про структуру каменю, стійкість до динамічних та статичних навантажень, механічним пошкоджень, шумопоглинання тощо. І так в кожному розділі: ви не лише побачите товар, його ціну, а й отримаєте коротку інформацію про властивості та сфери використання.

Чому потрібно обирати камінь?

Натуральний камінь став дуже популярним і практично незамінним матеріалом при будівництві будинків та при оформленні прибудинкових територій, сквері, парків. Природні, тверді вулканічні породи не тільки мають кращі технічні характеристики, але й беззаперечно являються кращим естетичним рішення для мощення підлоги в приміщенні, доріжок, майданчиків на вулиці.

Kanyon - це прямий постачальник натурального каменю від виробника, а тому магазин пропонує своїм покупцям прийнятну ціну. Тож варто завітати на сайт kanyon.com.ua, якщо ви плануєте будівництво чи оздоблення вже готового будинку. До того ж там ви зможете знайти фотогалерею, яка, можливо, надихне вас на власні ідеї та рішення щодо оздоблення вашої садиби натуральним та довговічним природнім матеріалом.