Держава розпочала виплати на капітальні ремонти пошкодженого житла

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України оголосило про старт виплат на капітальні ремонти для тих, чиє житло було пошкоджено через російську агресію.
На сайті міністерства зазначається, що 8 грудня було передано на виплату 665 мільйонів гривень для майже 3 тисяч людей.
Це черговий етап програми єВідновлення максимальним розміром до 350 тисяч гривень за квартиру і 500 тисяч за приватний будинок. Гроші будуть надходити двома траншами. Спочатку 70% від погодженої суми, згодом - ще 30%.
"На відміну від першого етапу - виплатам на термінові ремонти розміром до 200 тисяч гривень - тут ми вводимо обовʼязкову систему подання звітів. Їх буде два. Перший - проміжний, коли використана перша частина траншу. І фінальний - коли ремонт вже зроблений", - заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Для подачі повідомлення про завершений або проміжний ремонт потрібно:
- Увійти в розділ єВідновлення - "Заяви на виплати".
- Обрати об'єкт, про ремонт якого хочете повідомити.
- Натиснути на "Повідомити про ремонт".
- Зазначити, на якому етапі ремонт.
- Додати до 10 фото, які підтверджують факт виконання ремонту (наприклад фото будматеріалів та чеків). Кожне фото не має перевищувати 5 МБ.
- Надіслати повідомлення.
Програма "єВідновлення" - що відомо
У травні 2023 році стартувала програма "єВідновлення", яка дає громадянам можливість отримати кошти від держави на ремонт пошкодженого внаслідок війни житла.
З серпня стартував другий етап програми "єВідновлення". Так, українці отримали можливість подати заяву на отримання компенсації за повністю зруйноване житло.
З 27 листопада українці, які мали житло у спільній власності, отримали змогу подавати на компенсацію за знищене житло за програмою "єВідновлення".