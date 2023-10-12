У Білій Церкві планують відремонтувати протипожежну систему в найвищих багатоповерхівках

Програма передбачає приведення до ладу протипожежної системи у житлових будинках підвищеної поверховості, а у нас в місті таких - 22.
Зокрема, по програмі планується зробити низку заходів у 16 будинках:
вул. Ярослава Мудрого, 42
б-p. Княгині Ольги, 13
б-p. Княгині Ольги, 13-А
вул. Героїв Крут, 81
б-p. Княгині Ольги, 17
б-p. Княгині Ольги. 17-А
вул. Ярослава Мудрого, 62
б-p. Княгині Ольги, 3-А
б-p. Княгині Ольги, 3
вул. Чорних Запорожців, 28
вул. Зенітного полку, 24
вул. Чорних Запорожців, 28-А
просп. Незалежності, 32
просп. Незалежності, 40
просп. Незалежності, 46
просп. Незалежності, 50/5
Всього по програмі на три роки закладено 35,1 млн грн.