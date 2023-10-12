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У Білій Церкві планують відремонтувати протипожежну систему в найвищих багатоповерхівках

  • П'ятниця, груд. 01 2023
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У Білій Церкві планують відремонтувати протипожежну систему в найвищих багатоповерхівках

Депутати на 47 сесії БМР схвалили Програму забезпечення пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості в Білоцерківській міській територіальній громаді «Безпечне житло» на 2024-2026 роки.

Програма передбачає приведення до ладу протипожежної системи у житлових будинках підвищеної поверховості, а у нас в місті таких - 22. 

Зокрема, по програмі планується зробити низку заходів у 16 будинках:

вул. Ярослава Мудрого, 42

б-p. Княгині Ольги, 13

б-p. Княгині Ольги, 13-А

вул. Героїв Крут, 81

б-p. Княгині Ольги, 17

б-p. Княгині Ольги. 17-А

вул. Ярослава Мудрого, 62

б-p. Княгині Ольги, 3-А

б-p. Княгині Ольги, 3 

вул. Чорних Запорожців, 28

вул. Зенітного полку, 24

вул. Чорних Запорожців, 28-А

просп. Незалежності, 32

просп. Незалежності, 40

просп. Незалежності, 46

просп. Незалежності, 50/5

Всього по програмі на три роки  закладено 35,1 млн грн.  

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Опубліковано в ЖКГ

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