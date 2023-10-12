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Депутати перевірять витрати бюджетних коштів комунальниками

  • П'ятниця, груд. 01 2023
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Депутати перевірять витрати бюджетних коштів комунальниками

Під час 47 сесії, що відбулася 30 листопада, депутати ухвалили рішення про створення тимчасової контрольної комісії Білоцерківської міської ради з питань перевірки управління бюджетними коштами Департаментом житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради під час правового режиму воєнного стану.

Голова комісії – Назар Коваленко, депутат від фракції "Європейська Солідарність".

До її складу увійшли депутати:

  • Андрій Король, фракція «Батьківщина»
  • Сергій Масюк, фракція «ОПЗЖ»
  • Юлія Місевра, фракція «Європейська Солідарність»
  • Ольга Нагорна, фракція «Слуга народу»
  • Анатолій Ляшенко, фракція «За майбутнє»
  • Вікторія Шишковська, фракція «За майбутнє»
  • Юрій Кошляк, фракція «За майбутнє»
  • Олександр Чучула, фракція «За майбутнє»

Завдання комісії: перевірити наскільки ефективно, результативно та за призначенням витрачалися кошти з міського бюджету Департаментом житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради в умовах воєнного стану.

Комісія буде працювати 6 місяців, після чого прозвітує про свою роботу перед міської радою.

Важливість питання надзвичайно актуальна, адже в громаді наростає невдоволення витрачанням бюджетних коштів на викладення бруківки по всьому місту. Хоча для цього варто було б перевірити не лише ДЖКГ, а й Управління капітального будівництва БМР, адже саме воно займається капітальними видатками благоустрій тротуарів, площ та алей.

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Прочитано 32 раз
Опубліковано в ЖКГ

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