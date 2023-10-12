Депутати перевірять витрати бюджетних коштів комунальниками

Під час 47 сесії, що відбулася 30 листопада, депутати ухвалили рішення про створення тимчасової контрольної комісії Білоцерківської міської ради з питань перевірки управління бюджетними коштами Департаментом житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради під час правового режиму воєнного стану.

Голова комісії – Назар Коваленко, депутат від фракції "Європейська Солідарність".

До її складу увійшли депутати:

Андрій Король, фракція «Батьківщина»

Сергій Масюк, фракція «ОПЗЖ»

Юлія Місевра, фракція «Європейська Солідарність»

Ольга Нагорна, фракція «Слуга народу»

Анатолій Ляшенко, фракція «За майбутнє»

Вікторія Шишковська, фракція «За майбутнє»

Юрій Кошляк, фракція «За майбутнє»

Олександр Чучула, фракція «За майбутнє»

Завдання комісії: перевірити наскільки ефективно, результативно та за призначенням витрачалися кошти з міського бюджету Департаментом житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради в умовах воєнного стану.

Комісія буде працювати 6 місяців, після чого прозвітує про свою роботу перед міської радою.

Важливість питання надзвичайно актуальна, адже в громаді наростає невдоволення витрачанням бюджетних коштів на викладення бруківки по всьому місту. Хоча для цього варто було б перевірити не лише ДЖКГ, а й Управління капітального будівництва БМР, адже саме воно займається капітальними видатками благоустрій тротуарів, площ та алей.