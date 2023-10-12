Зарядна станція — ваше страхування на випадок блекаута Влада ще з літа попереджає про високу ймовірність обстрілів агресором енергетичної інфраструктури України та закликає населення підготуватися до можливих тривалих відключень електроенергії. Найкращим варіантом забезпечити необхідний рівень комфорту для міської квартири є використання зарядної станції.

Що таке зарядна станція

Якщо узагальнювати, то цей відносно новий різновид альтернативних джерел струму є павербанком, але набагато більшим і потужнішим. ЗС не потрібне дороге пальне, вона працює тихо та не виділяє в повітря отруйні гази. Сучасні моделі можна заряджати не тільки від розетки на 220 В, а й від автомобільного прикурювача та навіть від портативної сонячної панелі, у деяких випадках вона входить до комплекту постачання. Для заряджання гаджетів є роз'єми USB, для живлення побутової техніки — одна або декілька розеток на 220 В.

Як вибирати

Головний критерій — це спосіб використання. Якщо потрібно заряджати смартфони, планшети та ноутбуки, потрібно просто підсумувати їхню потужність і вибрати відповідну станцію із запасом на рівні 20–25%. Для такої техніки, як холодильник, газовий котел чи пральна машина, під час підрахунку потужності потрібно враховувати не номінальний, а піковий показник. Звісно, тривалість пікового навантаження — це всього декілька секунд (для пуску двигуна), але якщо потужності не вистачає, техніка просто не запрацює.

Класифікація зарядних станцій за потужністю

Простежується чітка залежність між цією характеристикою та вартістю ЗС. Виділяють три великі категорії мініелектростанцій:

Початковий рівень. Це моделі до 500 Вт, чого досить для заряджання портативних гаджетів і навіть живлення телевізора. Девайси від маловідомих брендів матимуть цінники на рівні 3–4 тис. грн. Якщо виробники відомі та популярні, то купити зарядну станцію з такими характеристиками можна за 6 000 грн і більше. Середній рівень. Це пристрої потужністю 0,5–2 кВт, які забезпечать електроенергією більш солідну техніку. Наприклад, газовий котел, фен або електрочайник, ціна таких пристроїв стартує від 7 000 грн. До класу потужних належать ЗС на 2 і більше кВт. Тут можливості значно кращі, але й ціна теж вища (від 25 тис. грн).

Якщо купувати таку техніку у великих магазинах (наприклад, на сайті Allo.ua в Дніпрі), можна розраховувати на чималі знижки, особливо наприкінці осені (Чорна п'ятниця), перед новорічними та різдвяними святами.

Строк служби

Він обмежений кількістю циклів заряду-розряду вбудованого акумулятора. Якщо це батарея типу Li-ion або NMC, то це приблизно 800 таких циклів. Акумулятори LIFePO4 служать значно довше (до 3 500 циклів), але вони важкі та набагато дорожчі. Слід зазначити, що ціни на ЗС та генератори практично зрівнялися, але один кВт у випадку зі станцією обходиться значно дешевше, навіть після подорожчання тарифів на електроенергію. А пальне, хоч бензин, хоч дизель, сьогодні дороге, та ще й можливий дефіцит.