Пенсіонери можуть отримати на зиму 5 безкоштовних енергозберігаючих лампочок

У Кабінеті Міністрів України ухвалили зміни до Порядку реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електроенергії. І тепер кожен пенсіонер зможе отримати по 5 енергозберігаючих(світлодіодних) лампочок.
Щоб отримати безкоштовні лампочки, пенсіонеру потрібно просто прийти до відділення Укрпошти із пенсійним посвідченням.
«Це дозволить прискорити процес видачі лампочок реципієнтам перед початком осінньо-зимового періоду підвищених навантажень», — пояснив він.
Усю додаткову інформацію про допомогу пенсіонерам повинні повідомити найближчими днями.