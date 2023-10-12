Пенсіонери можуть отримати на зиму 5 безкоштовних енергозберігаючих лампочок

Для цього потрібно звернутися до відділення Укрпошти. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У Кабінеті Міністрів України ухвалили зміни до Порядку реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електроенергії. І тепер кожен пенсіонер зможе отримати по 5 енергозберігаючих(світлодіодних) лампочок.

Щоб отримати безкоштовні лампочки, пенсіонеру потрібно просто прийти до відділення Укрпошти із пенсійним посвідченням.

«Це дозволить прискорити процес видачі лампочок реципієнтам перед початком осінньо-зимового періоду підвищених навантажень», — пояснив він.

Усю додаткову інформацію про допомогу пенсіонерам повинні повідомити найближчими днями.