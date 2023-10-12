У Білій Церкві розпочалася реконструкція площі Героїв Небесної Сотні за 11 млн грн

Реконструкцією площі займуться спеціалісти ТОВ "БІЛОЦЕРКІВРОЗОПТТОРГ" за 3 817 089, 60 грн. Саме цей підрядник і робив алею по вул. Театральна. Благоустрій алеї обійшовся міській скарбниці в 7 029 250, 44 грн.

Також оголошені торги на суму 7 219 894,02 грн. для проведення благоустрою навколо розподільчого пункту на площі.

Окрім цього виконанням проектно-кошторисних робіт по реконструкції площі зайнявся ФОП Жихарев Роман Андрійович на загальну суму – 85 540 грн. Він же і провів експертизу кошторисної частини проєкту за 13 648 грн.

Також КП БМР «Інспекція з благоустрою м. Біла Церква» проведе технічний нагляд за рпеконструкцією площі за 56 675, 27 грн.

Таким чином, реконструція площі Героїв Небесної Сотні обійдеться містянам на суму трохи більше 11 млн грн. Разом з реконструкцією вул. Театральна вартість робіт сягне 18, 2 млн грн.

У системі Prozorro бажаючі можуть лишити звернення до Держаудитслужби з приводу торгів. І ось що написали громадяни щодо реконструкції площі: