Чи призначать житлову субсидію, якщо домогосподарство має земельний пай?

Наявність земельного паю не впливає на право отримання житлової субсидії. Водночас, при розрахунку субсидії враховується дохід, який приносить домогосподарству земельний пай (за той період, коли його отримано).

Якщо земельний пай не здається в оренду і не приносить доходу, сам факт його наявності не позначається на призначенні домогосподарству житлової субсидії.