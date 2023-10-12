Якщо земельний пай не здається в оренду і не приносить доходу, сам факт його наявності не позначається на призначенні домогосподарству житлової субсидії.
Чи призначать житлову субсидію, якщо домогосподарство має земельний пай?
- Вівторок, лист. 07 2023
- Автор bc-news
Наявність земельного паю не впливає на право отримання житлової субсидії. Водночас, при розрахунку субсидії враховується дохід, який приносить домогосподарству земельний пай (за той період, коли його отримано).
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Опубліковано в ЖКГ
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