Міська влада хоче, щоб підприємства та установити озеленювали свої та прилеглі території

Департаменту житлово-комунального господарства спільно з Управлінням містобудування та архітектури доручено розробити схеми озеленення для вищезазначених територій у громаді.
Керівники підприємств, установ, організацій та власники комерційних та торгових закладів громади будуть здійснювати озеленення та благоустрій власних та прилеглих територій у відповідності до розроблених/затверджених схем озеленення.
Озеленення прилеглих територій об'єктів нового будівництва, здійснюватиметься за рахунок коштів забудовників (інвесторів) за умови погодження проєктів озеленення з Департаментом житлово-комунального господарства та управлінням містобудування та архітектури. Остаточні схеми затверджуватимуться виконавчим комітетом міської ради.