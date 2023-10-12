Міська влада хоче, щоб підприємства та установити озеленювали свої та прилеглі території

7 листопада виконком вирішив ухвалити рішення, яке зобов'язує підприємства, установи, організації, комерційні та торгові заклади у Білоцерківській громаді озеленювати свої та прилеглі території у розмірі не менше 30%, а автопарковки - не менше 3%.

Департаменту житлово-комунального господарства спільно з Управлінням містобудування та архітектури доручено розробити схеми озеленення для вищезазначених територій у громаді.

Керівники підприємств, установ, організацій та власники комерційних та торгових закладів громади будуть здійснювати озеленення та благоустрій власних та прилеглих територій у відповідності до розроблених/затверджених схем озеленення.

Озеленення прилеглих територій об'єктів нового будівництва, здійснюватиметься за рахунок коштів забудовників (інвесторів) за умови погодження проєктів озеленення з Департаментом житлово-комунального господарства та управлінням містобудування та архітектури. Остаточні схеми затверджуватимуться виконавчим комітетом міської ради.

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