Графік розміщення великогабаритних контейнерів для сміття

Для того, щоб позбутися великогабаритних побутових відходів, а також відходів з присадибних ділянок, потрібно викидати їх у великі контейнери за графіком. Адреси і дні розташування з сайту КАТП-1028 дивіться тут:

ПЛАНОВИЙ ГРАФІК РОЗМІЩЕННЯ ТА ВИВЕЗЕННЯ КОНТЕЙНЕРІВ ДЛЯ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ВІДХОДІВ

Б-р Олександрійський, 105 – кожного 11 числа місяця

Б-р Олександрійський, 111, 113 - кожного 10 числа місяця

Б-р Олександрійський, 135, 141 - кожного 8 числа місяця

Б-р Олександрійський, 159 - кожного 6 числа місяця

Б-р Олександрійський, 173 - кожного 5 числа місяця

Б-р Олександрійський, 75 - кожного 12 числа місяця

Б-р Олександрійський, 77 - кожного 13 числа місяця

вул. Академіка Кримського, 10 / вул. Студентська, 7 - кожного 30 числа місяця

вул. Андрея Шептицького, 70 - кожного 25 числа місяця

вул. Андрія Мельника (біля контейнерів на перехресті) - кожного 8 та 25 числа місяця

вул. Архипа Люльки, 53 (біля ринку) - кожного 8, 13, 25 та 30 числа місяця

вул. Архипа Люльки, 61 (біля контейнерів ТПВ) - кожного 13 та 30 числа місяця

вул. Архипа Люльки, 65 (біля контейнерів ТПВ) - кожного 9-10 та 26 числа місяця

вул. Героїв УПА (2-га Піщана) (кінцева маршруту №14) - кожного 9 та 26 числа місяця

вул. Героїв УПА (2-га Піщана), 49 - кожного 7, 17 та 27 числа місяця

вул. В. Коломійця (на початку вулиці, біля контейнера ТПВ) - кожного 5 та 22 числа місяця

вул. Василя Стуса, 23 - кожного 19 числа місяця

вул. Василя Стуса, 3, 5 вул. Зелена, 42 - кожного 14 та 26 числа місяця

вул. Василя Стуса, 34, 76 - кожного 14 та 28 числа місяця

вул. Вернадського, 2 - кожного 16 числа місяця

вул. Вокзальна, 11 - кожного 28 числа місяця

вул. Волонтерська, 12 для ОССБ Олександрійський 1 - контейнер виставляється кожного 4 числа місяця

вул. В’ячеслава Чорновола, 9 - кожного 27 числа місяця

вул. Гайова - напроти вул. В. Антоновича - кожного 1, 9 та 26 числа місяця

вул. Гайок, 103 105 - кожного 8 та 25 числа місяця

вул. Гайок, 2 - кожного 2, 7-8, та 17 числа місяця

вул. Гайок, 270 - кожного 5-6, 12, 22, 24, та 29 числа місяця

вул. Гайок, 6 - Гайок, 221 - кожного 1 та 18 числа місяця

Гайок, 224Б - кожного 1 числа місяця

вул. Героїв Маріуполя, 16Б (біля контейнера ТПВ) - контейнер виставляється кожні 12 та 22 числа місяця

вул. Героїв Маріуполя, 2Б - контейнер виставляється кожні 19-20 числа місяця

вул. Героїв Чорнобиля, 7 (біля контейнерів ТПВ) - кожного 1 та 18 числа місяця

вул. Гетьмана Сагайдачного, 58 - кожного 5, 22 числа місяця

вул. Гетьманська (перехрестя вул. Гетьманська та вул. Академіків Гродзинських) - кожного 3, 8, 17 та 25-26 числа місяця

вул. Глибочицька (в кінці вулиці) - кожного 13 та 30 числа місяця

вул. Глиняна, 15/6 - кожного 17 числа місяця

вул. Гоголя, 3 - кожного 30 числа місяця

вул. Голубина (біля хлібзаводу) - кожного 2, 6, 10, 14-15, 19, 23 та 27 числа місяця

вул. Гончара, 4, 6А, Златопольська, 76А - кожного 12 та 29 числа місяця

вул. Марії Примаченко, 80 - кожного 9 та 26 числа місяця

вул. Дачна, 72 - кожного 5 числа місяця

вул. Замкова (з'їзд до греблі) - кожного 4, 14 та 21 числа місяця

вул. Заярська (на розі вул. Заярська та вул. 2-га Заярська) - кожного 11, 15 та 28 числа місяця

вул. Зелена, 28-30 - кожного 25 числа місяця

вул. Зенітного Полку, 28 - кожного 10 числа місяця

вул. Зенітного Полку, 46 - кожного 9 та 26 числа місяця

вул. Зенітного Полку, 46А - кожного 2-го числа місяця

вул. Зенітного Полку, 84 - кожного 9 та 26 числа місяця

вул. Златопольська, 70А - кожного 20 числа місяця

вул. І. Кожедуба (поворот на рибгосп) - кожного 4 та 21 числа місяця

вул. І. Кожедуба, 279 - кожного 8 та 25 числа місяця

вул. І. Кожедуба, 333 - кожного 7 та 24 числа місяця

вул. Івана Кожедуба, 195 - кожного 9 числа місяця

вул. Івана Пулюя (біля контейнерів ТПВ) - кожного 3, 10, 14, 20, 27 числа місяця

вул. Інтендантська, 8А - кожного 11 числа місяця

вул. Кар’єрна (біля пішохідного мосту) - кожного 8-9 та 25 числа місяця

вул. Київське шосе, 13 (Птахофабрика) - кожного 15 числа місяця

вул. Київське шосе, 22 (Птахофабрика біля контейнера ТПВ) - кожного 20 числа місяця

вул. Лазаретна, 73 - кожного 1 та 18 числа місяця

вул. Леоніда Каденюка (перехрестя вул. Л.Каденюка та вул. Рибна) - кожного 3, 13, 20 та 30 числа місяця

вул. Лісова (біля дит. майданчика) - кожного 11, 15 та 28 числа місяця

вул. Лісова, 8 - кожного 26-27 числа місяця

вул. Луки Долинського, 3 - контейнер виставляється кожного 1 числа місяця

вул. Любомира Гузара, 1 - контейнер виставляється кожні 16 числа місяця

вул. Любомира Гузара, 128 - контейнер виставляється кожні 13, 16 та 30 числа місяця

вул. Льодова (біля маг. Кошик) - кожного 13 та 30 числа місяця

вул. Максима Залізняка (біля колишнього МРЕВ) - кожного 3, 7, 12-13, 17, 20-21, та 24 числа місяця

вул. Миколи Амосова (перехрестя вул. М. Амосова та вул. Вернадського) - кожного 17 числа місяця

вул. Миколи Леонтовича, 4, 5, 7, 8 - кожного 22 числа місяця

вул. Миколи Хрусталенка (за автостанцією, біля контейнерів ТПВ) - кожного 4, 18 та 21 числа місяця

вул. Миру (біля Скорботної Матері) - кожного 6-7 та 23 числа місяця

вул. Миру (в кінці вулиці) - кожного 2 та 19 числа місяця

вул. Молодіжна (біля контейнерів ТПВ) - кожного 10, 14 та 27 числа місяця

вул. Надрічна, 84-86 (біля контейнерів ТПВ) - кожного 1 та 20 числа місяця

вул. Нова, 3А - кожного 2, 10, 19 та 27 числа місяця

вул. Новоселівська, 32а - кожного 10, 14 та 27 числа місяця

вул. О. Теліги, 38 - кожного 6, 16 та 26 числа місяця

вул. Олександра Марченка (біля дитячого майданчика) - кожного 1-2, 10-11, 18 та 28 числа місяця

вул. Олександра Марченка (біля ДНЗ) - кожного 5, 10, 14-15, 22 та 27-28 числа місяця

вул. Олександрійська с. Фурси (на початку вулиці) - кожного 13 та 21 числа місяця

вул. Олега Ольжича (перехрестя вул. Ольжича та вул. Симоненка) - кожного 5, 12, 22 та 29 числа місяця

вул. Павла Чубинського, 81 - кожного 6 та 23 числа місяця

вул. Павліченко, 20Б - кожного 17 числа місяця

вул. Павліченко, 22 - кожного 3, 16 та 19 числа місяця

вул. Павліченко, 28 - кожного 17 числа місяця

вул. Павліченко, 38 - кожного 17 числа місяця

вул. Павліченко, 51 - кожного 23 числа місяця

вул. Партизанська, 23, 25, 33 - кожного 15 числа місяця

вул. Партизанська, 35 - кожного 17 числа місяця

вул. Партизанська, 75 (біля трансформаторної будки) - кожного 4, 13, 16, 21 та 30-1 числа місяця

вул. Піщана, 180 - кожного 2, 19 та 29 числа місяця

вул. Польова (біля пошти) - кожного 5, 16-17, 22 та 30 числа місяця

вул. Павла Поповича (в кінці) - кожного 1, 11-12 та 18 числа місяця

вул. Привокзальна (напроти ДНЗ) - кожного 11, 15 та 28 числа місяця

вул. Привокзальна (перехрестя вул. Привокзальна та вул. Логінова) - кожного 4, 12, 21 та 29 числа місяця

вул. Приміська (біля контейнерів ТПВ) - кожного 6-7 та 23 числа місяця

вул. Садова (за аптекою по вул. Шевченка) - кожного 1, 5, 18 та 22 числа місяця

вул. Селянська, 81 - кожного 4, 9, 11, 15-16, 21-22 та 28 числа місяця

вул. Січневого Прориву, 5, 9, 13 - кожного 5 числа місяця

вул. Сквирське шосе, 134 (біля АТБ) - кожного 3-4, 6, 20-21 та 22-23 числа місяця

вул. Ставищанська (біля греблі) - кожного 3, 7, 19 та 24 числа місяця

вул. Ставищанська (перехрестя вул. Ставищанська та вул. Шкільна) - кожного 2-3, 12-13, 19-20 та 29 числа місяця

вул. Ставищанська, 128 - кожного 8 числа місяця

вул. Східна (біля вул. Східна, 2) - кожного 7 та 24 числа місяця

вул. Східна, 8 - кожного 9 числа місяця

вул. Таращанська, 77 - кожного 11, 15 та 28 числа місяця

вул. Уласа Самчука (біля входу в гуртожиток) - кожного 4, 12 та 29 числа місяця

вул. Фастівська, 62А (біля контейнерівТПВ) - контейнер виставляється кожні 8 та 25 числа місяця

вул. Франка (перехрестя вул. Франка та вул. Софії Русової) - контейнер виставляється кожні 6, 16 та 23 числа місяця

вул. Храпачанська, 20 (напроти, біля контейнера ТПВ) - кожного 8 та 23 числа місяця

вул. Чехословацька (в кінці вулиці) - кожного 5-6, 16 та 24-25 числа місяця

вул. Шевченка (напроти Школи №18) - щоденно

вул. Шолом Алейхема, 84 - кожного 10, 14 та 27 числа місяця

ОСББ РОСЬ-ЧКАЛОВА - кожного 29 числа місяця

ЛЕТРА в'їзд у Білу Церкву зі сторони с. Шкарівка - щоденно

ЛЕТРА внизу біля греблі (переїзд на вул. Січових Стрільців) - кожного 11, 15 та 28 числа місяця

пров. Академічний, 3 (біля контейнерів ТПВ) - кожного 7 та 24 числа місяця

пров. Архипа Люльки (за ПТУ №5) - кожного 4-5, 11, 15, 21 та 28-29 числа місяця

пров. Пролетарський, 8 - кожного 22 числа місяця

пров. Будівельників (біля контейнера ТПВ) - кожного 3, 6, 20 та 23-24 числа місяця

пров. Залізничний, 4 - кожного 10, 14, 18 та 27 числа місяця

пров. Інститутський, 3, 4 - кожного 14 числа місяця

пров. Курсовий (перехрестя пров. 1-ого Курсового та вул. Товарної) - кожного 7 та 24 числа місяця

пров. Калиновий (перехрестя пров. Калинового і вул. Залізничної) - кожного 2, 9, 19 та 25-26 числа місяця

пров. Селищний (перехрестя пров. Селищного та вул. Симоненка) - кожного 2-3, 12 та 29 числа місяця