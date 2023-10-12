Кому потрібно платити за розподіл газу жителям Київської області?

З 1 вересня АТ «Київоблгаз» було зупинено дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, відповідно до положень постанови НКРЕКП від 31.08.2023 №1594. З 1 вересня забезпечення жителів Київщини «блакитним паливом» здійснюється під егідою національного оператора ТОВ «Газорозподільні мережі України». Відповідне рішення закріплено Постановою регулятора НКРЕКП №1596 від 31.08.2023 року.

Які платіжки отримали жителі Київської області за розподіл газу?

- платіжка – остаточний рахунок від АТ «Київоблгаз», а саме сума заборгованості перед АТ «Київоблгаз» за послуги розподілу природного газу (при наявній заборгованості з остаточною сумою боргу)

- платіжка - рахунок за послугу з розподілу газу за жовтень 2023 року від Київської філії «Газмережі».

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ



Оператор газорозподільної системи АТ "Київоблгаз"

ЄДРПОУ 20578072

️номер рахунку для фізичних осіб (населення):

№ UA073226690000026035303007660

️номер рахунку для юридичних осіб:

№ UA123226690000026036302007660

Оператор газорозподільних систем Київська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України"

️ЄДРПОУ 45385755

️номер рахунку для фізичних осіб (населення):

№ UA233004650000026033300344249

номер рахунку для юридичних осіб:

№ UA183004650000026032301344249

Джерело