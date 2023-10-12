Кому потрібно платити за розподіл газу жителям Київської області?

Які платіжки отримали жителі Київської області за розподіл газу?
- платіжка – остаточний рахунок від АТ «Київоблгаз», а саме сума заборгованості перед АТ «Київоблгаз» за послуги розподілу природного газу (при наявній заборгованості з остаточною сумою боргу)
- платіжка - рахунок за послугу з розподілу газу за жовтень 2023 року від Київської філії «Газмережі».
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ
Оператор газорозподільної системи АТ "Київоблгаз"
ЄДРПОУ 20578072
️номер рахунку для фізичних осіб (населення):
№ UA073226690000026035303007660
️номер рахунку для юридичних осіб:
№ UA123226690000026036302007660
Оператор газорозподільних систем Київська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України"
️ЄДРПОУ 45385755
️номер рахунку для фізичних осіб (населення):
№ UA233004650000026033300344249
номер рахунку для юридичних осіб:
№ UA183004650000026032301344249