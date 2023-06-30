У Білій Церкві опалювальний сезон розпочнеться із шкіл, садочків та лікарень

11 жовтня виконком БМР ухвалив рішення про початок опалювального періоду 2023-2024 рр. на території Білоцерківської міської територіальної громади.

КП БМР «Білоцерківтепломережа» доручено розпочати поточний опалювальний період для закладів охорони здоров’я, дитячих дошкільних, шкільних, позашкільних та спортивних закладів від індивідуальних джерел теплопостачання, за заявами керівників вищезазначених установ. Іншим виробникам та постачальникам теплової енергії також рекомендовано розпочати опалювальний період для аналогічних закладів за такою ж процедурою.

Опалювальний період для житлового фонду та інших споживачів буде розпочато виходячи з кліматичних умов, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становитиме 8 °C та нижче.

Підключення споживачів до систем теплопостачання здійснюватиметься при наявності актів готовності до опалювального періоду та при проведених розрахунках і погашенні заборгованості за енергоносії.

Перед початком опалювального сезону проведено такі ремонті роботи:

- ремонт 74 котельних та 49 теплових пунктів, тобто на всіх котельнях та теплових пунктах КП БРМ "БЦТМ";

- проведені гідравлічні випробування теплових мереж від 48 котельних, 8 центральних теплових пунктів (згідно графіку гідравлічних випробувань) - виявлено 43 пошкодження теплових мереж, 41 порив станом на зараз ліквідований.

Згідно із “Організаційно – технічними заходами з підготовки до опалювального періоду 2023-2024 років” працівниками Білоцерківтепрломережі ще проводяться наступні роботи:

- завершуються капітальні роботи на теплових мережах магістралі "ТЕЦ - місто";

- заповнюються внутрішньоквартальні теплові мережі та внутрішньобудинкові системи (сумісно з обслуговуючими компаніями).

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