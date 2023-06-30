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Соціальні норми, в межах яких надається пільга на оплату послуг з освітлення

  • Вівторок, вер. 26 2023
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Соціальні норми, в межах яких надається пільга на оплату послуг з освітлення

ПФУ наводить норми на оплату послуг з постачання та розподілу електроенергії встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 409 “Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування” (зі змінами).

Назва послуги

Соціальна норма

Послуга з постачання електричної енергії в житлових приміщеннях (будинках) з газовими плитами, за наявності централізованого постачання гарячої води

70 кВт/г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт/г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства), але не більш як 190 кВт/г на місяць

Послуга з постачання електричної енергії в житлових приміщеннях (будинках) з електроплитами, за наявності централізованого постачання гарячої води

110 кВт/г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт/г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 230 кВт/г на місяць

Послуга з постачання електричної енергії в житлових приміщеннях (будинках) з електроплитами, за відсутності централізованого постачання гарячої води

130 кВт/г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт/г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 250 кВт/г на місяць

Послуга з постачання електричної енергії в житлових приміщеннях (будинках) без електроплит, за наявності централізованого постачання холодної води та за відсутності централізованого постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів

100 кВт/г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт/г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 220 кВт/г на місяць

Послуга з постачання електричної енергії у селах і селищах міського типу для громадян, яким держава забезпечує безоплатне освітлення житла

30 кВт/г на місяць на одну особу

Джерело

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Опубліковано в ЖКГ

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