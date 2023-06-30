Соціальні норми, в межах яких надається пільга на оплату послуг з освітлення

Послуга з постачання електричної енергії в житлових приміщеннях (будинках) з газовими плитами, за наявності централізованого постачання гарячої води

70 кВт/г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт/г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства), але не більш як 190 кВт/г на місяць