Соціальні норми, в межах яких надається пільга на оплату послуг з освітлення

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Назва послуги
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Соціальна норма
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Послуга з постачання електричної енергії в житлових приміщеннях (будинках) з газовими плитами, за наявності централізованого постачання гарячої води
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70 кВт/г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт/г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства), але не більш як 190 кВт/г на місяць
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Послуга з постачання електричної енергії в житлових приміщеннях (будинках) з електроплитами, за наявності централізованого постачання гарячої води
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110 кВт/г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт/г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 230 кВт/г на місяць
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Послуга з постачання електричної енергії в житлових приміщеннях (будинках) з електроплитами, за відсутності централізованого постачання гарячої води
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130 кВт/г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт/г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 250 кВт/г на місяць
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Послуга з постачання електричної енергії в житлових приміщеннях (будинках) без електроплит, за наявності централізованого постачання холодної води та за відсутності централізованого постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів
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100 кВт/г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт/г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 220 кВт/г на місяць
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Послуга з постачання електричної енергії у селах і селищах міського типу для громадян, яким держава забезпечує безоплатне освітлення житла
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30 кВт/г на місяць на одну особу
Соціальні норми, в межах яких надається пільга на оплату послуг з освітлення
- Вівторок, вер. 26 2023
- Автор bc-news
ПФУ наводить норми на оплату послуг з постачання та розподілу електроенергії встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 409 “Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування” (зі змінами).
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Опубліковано в ЖКГ
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