У Білій Церкві для ВПО надаватимуть консультації з питання відновлення прав на житло

14 вересня міський голова Геннадій Дикий і голова правління ГО "Рада ОСББ Київської області" Наталія Шевченко підписали Меморандум про співпрацю в рамках реалізації проєкту «Житло для життя: комплексні рішення для внутрішньо переміщених осіб». Цей проєкт передбачає надання внутрішньо переміщеним особам інформаційно-консультаційної підтримки з питань щодо відновлення прав на житло.

У рамках проєкту 21 вересня з 12:30 до 16-30 відбудеться перша консультація. Консультування з подальшим супроводженням внутрішньо переміщених осіб та мешканців громади відбуватиметься у приміщенні управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за адресою: провулок Ковальський, 14, кабінет №2.

Ви можете звертатися щодо:

- відновлення своїх прав на житло;

- житлових проблем ВПО, чиї будинки були пошкоджені/зруйновані у результаті бойових дій.

Також проводитимуться усі види консультації людей, які втратили житло внаслідок війни (вразливих груп населення - осіб з інвалідністю, ВПО, жінок, що перебувають у скрутному становищі).

Отримати консультацію можна й онлайн, кожного робочого дня за номерами телефонів регіональних координаторів:

Вікторія Коломієць +380930663653/ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. / (// Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. /" title="http:// Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. /" style="margin:0px;padding:0px;border:0px;outline:0px;font-weight:inherit;font-style:inherit;font-family:inherit;vertical-align:top;color:rgb(0, 119, 202)">http:// Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. /),

Наталія Шевченко +380674042626.

Проєкт створено КМО ВГО «Громадська мережа ОПОРА» завдяки отриманому гранту від Програми «Підтримка організацій громадянського суспільства (ОГС)» в Україні у межах фінансової підтримки Посольства Великої Британії. Програма реалізується Crown Agents у партнерстві з International Alert і у співпраці з Crown Agents in Ukraine.

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