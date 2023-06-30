Кому субсидії продовжать автоматично?

Пенсійний фонд переглядає субсидії українцям двічі на рік - на початку та наприкінці опалювального сезону. Виплата "зимових" субсидій стартує вже з 1 жовтня. Розглянемо, кому допомогу буде призначено автоматично, а кому доведеться знову звертатися до ПФУ.

У прес-службі Пенсійного фонду повідомили, що розрахунок житлової субсидії на опалювальний період 2023-2024 років буде проведено автоматично для всіх українців, кому вже було призначено житлову субсидію на неопалювальний період 2023 року, і тим, у кого розмір виплат влітку становив 0 гривень.

Субсидія на опалювальний період нараховується з 1 жовтня до 30 квітня. При розрахунку субсидій з жовтня 2023 року до ПФУ враховуватимуть доходи громадян за I та II квартали. Доходи у вигляді пенсії враховуються у розмірі нарахованої пенсії за серпень цього року.

Для призначення житлової субсидії у 2023 році на тверде та рідке пічне побутове паливо, заява та декларація подаються до кінця календарного року. Виплата цього виду допомоги здійснюється лише раз на рік.

Розмір субсидії в зимовий період зазвичай вищий, ніж взимку, адже немає витрат на опалення. Минулої зими українці в середньому отримували до 1600 гривень допомоги на місяць на житлову субсидію. Цієї осені розмір допомоги може зрости через підвищення тарифів на електроенергію.

Для оформлення житлової субсидії вперше українцям потрібно подати заяву та декларацію про доходи та витрати. Це можна зробити у online-форматі в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України у будь-якому місяці.

Якщо звернутися за призначенням субсидії протягом двох місяців з початку опалювального сезону, тоді її призначать із місяця, в якому стартував опалювальний сезон.

"А для тих, хто не знає, чи буде субсидія, є кілька моментів. По-перше, житлова субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням і закінчується до дати закінчення опалювального сезону", сказала Корчака.

Неопалювальний сезон розраховується з 1 травня по 30 вересня, опалювальний триває з 1 жовтня по 30 квітня.

"І якщо людина звертається протягом двох місяців з початку опалюваного сезону, то житлова субсидія призначається з початку такого сезону. Але не раніше дня виникнення права на її отримання", - зазначила Корчака.