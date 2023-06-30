Субсидія “в один клік”: подаємо спрощену заяву на житлову субсидію

В Україні впроваджується експериментальний проєкт, який дає можливість максимально полегшити процедуру звернення громадян за житловою субсидією (постанова Уряду від 13.06.2023 № 601 “Про реалізацію експериментального проекту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”).

Нагадаємо, що раніше визначений механізм звернення за призначенням субсидії з повним пакетом документів залишається чинним і за бажанням людини застосовується у звичному порядку.

За експериментальним проєктом для призначення житлової субсидії людина може подати лише спрощену заяву “в один клік” (в електронній формі – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України, Портал Дія (за наявності технічної можливості) або в паперовій формі – звернувшись до обраного сервісного центру Фонду чи до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, або надіславши заяву на адресу органу Фонду поштою).

У заяву необхідно внести прізвище, ім’я та по батькові, серію і номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) заявника та осіб, які входять до складу домогосподарства, адресу та рахунок в банку (у форматі ІВАN), на який буде йти виплата, та підписати спрощену заяву (у разі її подання електронними засобами – за допомогою кваліфікованого електронного підпису).

Решту інформації, необхідної для визначення права домогосподарства на житлову субсидію, Пенсійний фонд України отримає від державних реєстрів.

На основі отриманих даних, приймається рішення про розгляд заяви.

Повідомлення про прийняте рішення (встановлений розмір житлової субсидії, у разі її призначення, причини відмови і порядок оскарження рішення) разом із заявою та сформованою декларацією, надійдуть заявникам. Тим, хто подавав через особистий кабінет на вебпорталі Фонду – в його особистий кабінет; тим, хто подав засобами мобільного додатку Пенсійного фонду України – у мобільний додаток; хто подав засобами Порталу Дія – через Портал Дія, хто подав спрощену заяву у паперовій формі – на адресу електронної пошти (п. 5 постанови № 601).

Детальніше ознайомитися з інструкціями можна на сайті ПФУ