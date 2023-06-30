Як подати документи на субсидію?

Пенсійний фонд України надає роз'яснення щодо особливостей призначення субсидії. Для призначення житлової субсидії надаються заява та декларація (за встановленими формами).

Залежно від обставин можуть надаватись інші документи (за наявності):

договір наймання (оренди) житла – у разі проживання заявника у житлі, що орендується;

копія договору про реструктуризацію заборгованості – за умови наявності заборгованості та укладання договору.

У разі потреби громадяни можуть надавати інші документи, які мають значення для розгляду питання по суті, наприклад: документ, що підтверджує факт непроживання особи за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання, зокрема, довідки, виписки про проживання без прописки, і тому числі, довідку внутрішньо переміщеної особи.

Людина, яка звертається за призначенням субсидії, пред’являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства – паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства чи відповідну посвідку).

Важливо!

Способи подачі документів:

особисто, через обраний (зручний, найближчий) сервісний центр Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

поштою, на адресу органу Фонду;

online – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійний фонд чи через портал Дія.

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