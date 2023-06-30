Як подати документи на субсидію?

Залежно від обставин можуть надаватись інші документи (за наявності):
- договір наймання (оренди) житла – у разі проживання заявника у житлі, що орендується;
- копія договору про реструктуризацію заборгованості – за умови наявності заборгованості та укладання договору.
У разі потреби громадяни можуть надавати інші документи, які мають значення для розгляду питання по суті, наприклад: документ, що підтверджує факт непроживання особи за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання, зокрема, довідки, виписки про проживання без прописки, і тому числі, довідку внутрішньо переміщеної особи.
Людина, яка звертається за призначенням субсидії, пред’являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства – паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства чи відповідну посвідку).
Важливо!
Способи подачі документів:
- особисто, через обраний (зручний, найближчий) сервісний центр Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;
- поштою, на адресу органу Фонду;
- online – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійний фонд чи через портал Дія.