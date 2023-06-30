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Який розмір обов'язкового платежу має сплачувати субсидіант?

  • Вівторок, лип. 04 2023
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Який розмір обов&#039;язкового платежу має сплачувати субсидіант?

Житлова субсидія призначається домогосподарствам за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм і нормативів та розміром обов’язкового платежу, величина якого залежить від обов’язкового відсотка платежу.

Розмір обов’язкового відсотка платежу за житлово-комунальні послуги визначається для кожної сім’ї індивідуально і залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.

Обов’язковий відсоток платежу розраховується за формулою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1156 “Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії”.

Щоб визначити обов’язковий відсоток платежу, потрібно:

  • обчислити середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;
  • середньомісячний сукупний дохід поділити на кількість членів домогосподарства, визначити середньомісячний дохід на одну особу;
  • дохід на одну особу поділити на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановлений на 1 січня року, з якого призначається субсидія (розмір прожиткового мінімуму на 01.01.2023 – 2589 грн);
  • отриманий результат поділити на 2 (базовий коефіцієнт для призначення субсидії), а потім помножити на 15%.

Для розрахунку розміру обов’язкового платежу обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

Такий підхід забезпечує принцип соціальної справедливості – що менші доходи домогосподарства, то меншим є відсоток обов’язкового платежу за житлово-комунальні послуги і, відповідно, більший розмір субсидії.

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Опубліковано в ЖКГ

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