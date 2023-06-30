Підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення з 1 липня скасовано

Таке рішення ухвалила Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Раніше НКРЕКП скоригувала тарифи на послуги 34 водоканалів, внаслідок чого вони мали зрости в середньому на 32%.

У комісії також повідомили, що розпочинають консультації «для вироблення справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з державного бюджету або інші компенсаторні механізми покриття витрат водоканалів».

Голова НКРЕКП К.Ущаповський зазначив: «Верховний Головнокомандувач в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого Регулятором рішення. Крім цього, Прем’єр-міністр України наголосив на необхідності проведення консультацій щодо такого рішення. У зв’язу з цим пропоную скасувати постанови від 29 червня 2023 року відповідно до переліку, який оприлюдений в проєкті рішення».

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що рішення було ухвалено без консультацій з урядом і є неприйнятним.