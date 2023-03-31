Українці власними коштами заплатять за те, що росіяни обстрілювали енергосистему взимку

Постановою Кабінету Міністрів України №544 від 30.05.2023р. встановлена фіксована ціна на електроенергію для населення з 1 червня по 31 грудня 2023 року, яка є єдиною для всіх споживачів незалежно від обсягів споживання: 2,64 грн/кВт∙год на весь обсяг споживання.

При цьому продовжують діяти тарифні коефіцієнти (двозонні, тризонні) для споживачів, у яких встановлені багатозонні лічильники. Постанова КМУ не скасовує пільговий нічний тариф, який складає 0,5 (тобто 1,32 грн за кВт-год) від денного і діє з 23 години до 7 години ранку.

До цього побутові споживачі, які використовували на місяць менше 250 кВт-год, платили 1,44 грн за кВт-год, хто більше – 1,68 грн за кВт-год.

Ціна для юридичних осіб, яка включає вартість електроенергії, ПДВ, тариф на розподіл, передавання, диспетчеризацію та постачання, перевищує 6 грн за кВт-год.



Міністр енергетики України Герман Галущенко пояснив, що причина зростання вартості світла єдина – це обстріли енергосистеми минулої зими та необхідність готуватись до нового опалювального сезону.